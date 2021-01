Le projecteur Xiaomi Mi Smart Compact en promo à 499€ !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Si vous cherchez un vidéoprojecteur compact, portable et performant, la promotion sur le Xiaomi Mi Smart Compact devrait vous intéresser. Affiché à 499€ au lieu de 599€, le Mi Smart Compact est certainement le meilleur produit de sa catégorie, juste devant le Nebula Capsule Max qu'on a testé récemment. Le modèle de Xiaomi affiche notamment une meilleure définition.

Publicité

Un excellent vidéoprojecteur portable à prix réduit chez Xiaomi

Voici les points forts du Xiaomi Mi Compact :

Un poids plume (1,3 Kg et 15 cm de haut)

Design soigné

Image nette

Ne chauffe pas

Qualité sonore (pour un produit nomade)

Connectique complète

Android TV

Le Mi Smart Compact Projector permet d'avoir un écran cinéma partout grâce à une technologie de pointe. Outre la mise au point automatique au démarrage (selon sa position), le Mi Smart qui est équipé d'une lentille haute sensibilité et d'une lampe LED qui permettent d'avoir une image nette. Les pixels carrés TRP de Texas Instruments affichent des contours doux et naturels, tandis que le texte est particulièrement net. On peut ainsi afficher un écran de 60 à 120 pouces pour un ratio de 1,2:1.



Pour réduire la fatigue visuelle, le Mi Smart Projector mini utilise une imagerie indirecte. La lumière projetée atteint les yeux à travers une réflexion diffuse indirecte, contrairement à la lumière directe des téléviseurs LCD conventionnels. Il est moins susceptible de provoquer une fatigue oculaire et offre une protection accrue en particulier aux enfants et aux personnes âgées.



Pour la partie son, le système intègre un transducteur de son large et deux haut-parleurs haute sensibilité qui retranscrivent l'audio en stéréo. Bluffant, même si un système 5.1 fera largement mieux. A noter que les sons basse fréquence descendent jusqu'à 90 Hz, ce qui est également un argument face aux concurrents qui ont du mal à passer la barre des 140 Hz.



D'ailleurs, les fonctions Bluetooth et WiFi permettent de le transformer en enceinte sans fil à piloter depuis un ordinateur ou un smartphone. Et la connectoque est complète avec 1 HDMI, 1 USB 2.0 et 1 prise jack 3.5mm.



Enfin, outre la télécommande, le Mi Smart intègre Google Assistant pour les commandes vocales et Android TV 9 pour la partie logicielle. Cela permet d'installer des Media Center comme Kodi, mais aussi les apps classiques comme Netflix, Disney, MyCanal, etc.



Voilà qui justifie largement les 499€ du Mi Smart (contre 599€ pour le prix normal).

