Telegram facilite l'importation de vos conversations WhatsApp

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Telegram est dorénavent une référence dans le domaine de la messagerie et sa dernière invention qui devrait voir le jour d'ici pas longtemps risque de faire plaisir aux utilisateurs. En effet, l'importation de vos disucssions d'autres applications de messagerie vers Telegram va devenir possible. Explications.

Telegram aurait trouvé le moyen de transférer vos discussions

Le récent scandale autour de WhatsApp ne cesse de faire parler jours après jours. En seulement quelques heures, les applications concurrentes comme Signal ou Telegram ont enregistrés des millions d'utilisateurs supplémentaires ce qui a engendré quelques soucis chez certains comme une courte panne chez Signal mais surtout de nouvelles problématiques à gérer.



C'est justement ce sur quoi se penche Telegram qui se doute bien que malgré le fait qu'énormément de personnes aient téléchargé leur application, cela ne veut pas forcément dire qu'elles ont quittés WhatsApp. Oui, vous le savez tout autant que moi, la problématique n'est pas tant de changer de lieux de discussion mais plutôt le fait de perdre ses conversations et de devoir amener avec nous tous nos proches qui sont sur WhatsApp pour la plupart.

Telegram semble avoir trouver une solution assez sympathique pour transférer vos discussions d'une application de messagerie vers Telegram. Publié dans la dernière MAJ de Telegram sur iOS, cette fonctionnalité a été directement retirée mais 9to5Mac a eu le temps de l'essayer. Selon eux, rien de bien compliqué, il suffit de se rendre sur une discussion WhatsApp par exemple et de cliquer sur le menu "Plus". Une fois dedans, cliquez sur "Exporter le chat" et WhatsApp va vour créer automatiquement un fichier ZIP. Pour finir, cliquez sur "Partager", choissisez Telegram et une fois dans l'application, cliquez sur le nom (le numéro) de la personne a qui vous souhaitez attribuer cette conversation et magie, la conversation est directement transférée.



Pour récaptituler, cette fonctionnalité n'a pas encore été annoncée officiellement par Telegram mais il semblerait qu'elle arrive très bentôt. Une fois active, elle permettra l'importation des discussions de plusieurs applications de messageries comme Line, KakaoTalk, WhatsApp et d'autres.

Télécharger l'app gratuite Telegram