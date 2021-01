Un Apple 1 construit par Steve Jobs et Wozniak en vente sur eBay à 1,5 million !

Medhi Naitmazi

De temps en temps, des ordinateurs Apple vintages sont mis en vente sur eBay à des prix qui ne sont pas forcément très raisonnables, mais certains d'entre eux ont des caractéristiques qui les rendent encore plus uniques. C'est le cas d'un ordinateur Apple 1 mis en vente sur eBay pour 1,5 million de dollars. La raison d’un tel prix ? Il a été construit par Steve Jobs et Steve Wozniak eux-mêmes.

Une rareté dans les Mac de première génération

Cet ordinateur Apple 1 est l'un des six ordinateurs dotés d'un boîtier en bois Byte Shop KOA d'origine et d'une carte mère NTI non modifiée. Une autre chose qui rend cet Apple 1 si spécial est le fait qu'il est toujours en état de fonctionnement, ce qui est assez rare pour les ordinateurs de cette époque.



Plus que cela, la fiche souligne que cet Apple 1 est l'une des 50 premières unités construites par Steve Jobs et Steve Wozniak eux-mêmes. Seuls les connecteurs vidéo et clavier de cet Apple 1 ont été remplacés, mais cela ne rend pas cet ordinateur vintage moins intéressant. En tout, 200 ordinateurs de ce modèle ont été produits.

Le propriétaire actuel de la machine, Krishna B. Blake, prétend sur eBay qu'il l'a obtenue en 1978 dans le cadre d'un échange pour un nouvel Apple II à Montréal, au Canada. Pour lui, l’ordinateur a servi à des fins militaires.

La provenance de ce système Apple-1 est visible au n° 79 du registre officiel Apple-1, en tant que deuxième propriétaire. J'ai pris possession au début de 1978 du propriétaire d'origine dans le cadre d'un échange pour un ordinateur Apple II plus récent dans le magasin d'informatique où j'ai entretenu tous les Apple II à Montréal, au Canada, jusqu'à l'arrivée d'Apple au Canada. La zone du transformateur sur le boîtier a été récemment renforcée, pour éviter les dommages comme sur d'autres boîtiers Apple-1 similaires dans le passé car l'adhésif se détériore avec le temps.

L’Apple I a été le premier produit annoncé par Apple en 1976. L'ordinateur a été mis en vente pour 666,66 $ à l'époque. Qui aurait pensé qu'un de ces Apple I coûterait plus d'un million de dollars 45 ans plus tard.



La vente est en cours sur eBay pour ceux que cela intéresse. Va-t-il battre le précédent record qui était juste en-dessous du million de dollars ?