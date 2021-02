Disney+ : Une bande-annonce de mi-saison de WandaVision est en ligne

Disney+ a choisi le rythme d'un nouvel épisode par semaine pour garder l'intérêt autour de la série sur une longue période. Les quatre derniers épisodes sont disponibles et le dernier épisode de la première saison sera publié le 5 mars prochain.

WandaVision combine des éléments de sitcom traditionnelle à ceux de l’Univers Cinématographique Marvel. Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et Vision sont des super-héros, vivant dans une banlieue idéalisée, mais commençant à soupçonner que tout n’est peut-être pas ce qu'il paraît être...

Vous pouvez déjà apercevoir plusieurs scènes d'actions, mais aussi des moments qui auront essentiellement lieu en coulisses avec toujours Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff et Paul Bettany dans le rôle de Vision. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Wandavision, voici la synopsis :

Avec des critiques spectaculaires et toutes plus convaincantes les unes que les autres, WandaVision a réussi avec merveille sa première approche avec les abonnés Disney+. Alors que nous sommes pour l'instant à 4 épisodes disponibles sur 9, le service de streaming vient de publier sur YouTube les premières images des prochains épisodes.

Depuis que WandaVision est disponible, c'est devenu la série Disney+ à voir absolument. Composée de 9 épisodes et lancée depuis le 15 janvier 2021, la première série de Marvel Studios fait un gigantesque buzz et ne cesse de faire parler d'elle. Pour donner un petit coup d'accélérateur à la série, le service de streaming a décidé de partager une bande-annonce inédite de mi-saison.

