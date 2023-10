La bande-annonce officielle de la saison 4 de For All Mankind est disponible

La série originale For All Mankind d'Apple revient le mois prochain sur Apple TV+, et la première bande-annonce officielle de la quatrième saison vient de tomber. Après le teaser, voici donc quelque chose de plus consistant à se mettre sous la dent.

Une série SF de grande qualité

Une grande partie du scénario de la quatrième saison tourne autour de la capture et de l'exploitation d'un astéroïde dans l'espace. For All Mankind est autant une série dramatique qu'une série de science-fiction, avec une intrigue qui se déroule sur plusieurs décennies. Initialement dans la première saison, c'est la Russie qui avait grillé la priorité aux États-Unis dans la course à la Lune. C'est l'un des programmes les plus suivis sur la plateforme.

Au cours des huit années qui se sont écoulées depuis la troisième saison, Happy Valley a rapidement étendu son empreinte sur Mars en transformant d'anciens ennemis en partenaires. En 2003, le programme spatial s'est concentré sur la capture et l'exploitation d'astéroïdes extrêmement précieux et riches en minéraux qui pourraient changer l'avenir de la Terre et de Mars. Mais les tensions qui couvent entre les résidents de la base internationale qui s'étend désormais à perte de vue menacent de réduire à néant tout ce qu'ils ont entrepris.

Apple a diffusé le premier épisode de la quatrième saison en avant-première pour les participants au New York Comic Con. Cet épisode sera disponible sur Apple TV+ le vendredi 10 novembre. De nouveaux épisodes de cette saison de 10 épisodes seront diffusés chaque semaine jusqu'au 12 janvier 2024, comme expliqué dans le communiqué.



La première bande-annonce officielle montre un Ed Baldwin vieillissant (Joel Kinnaman) aux côtés de sa compagne Danielle Poole (Krys Marshall) sur une base martienne développée. L'histoire de la troublante Margo Madison (Wrenn Schmidt) se poursuit également dans la quatrième saison.



Les acteurs récemment vus comme Edi Gathegi, Cynthy Wu et Coral Peña sont également de retour pour la quatrième saison. Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern et Svetlana Efremova incarneront de nouveaux personnages dans la série. Vous vous rappelez de Marvin dans Maman j'ai raté l'avion (Home Alone) ? Il sera le nouveau directeur de la NASA.