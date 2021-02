Un magasin japonais crée l'émeute après avoir reçu 300 PS5

Il ne fait aucun doute que le lancement de la PlayStation 5 s'est fait trop prématurément. Sony a voulu proposer sa console dernière génération avant les fêtes de fin d'année, mais avec un stock trop limité. Fait exceptionnel et rarissime, un magasin japonais a réussi à recevoir 300 PS5 en stock, ce qui a provoqué une émeute dans le magasin !

Quand un magasin électronique se fait envahir de clients pour la PS5

Que ça soit en France, aux États-Unis ou au Japon, la majorité des consommateurs désirant obtenir une PlayStation 5 sont dans l'attente depuis plusieurs mois. En effet, Sony n'arrive pas à obtenir un rythme de production satisfaisant pour répondre à la forte demande mondial, au point que AMD (fournisseur du processeur de la PS5) voit une amélioration de la disponibilité à partir de cet été, mais pas avant.

Au Japon, le magasin Yodobashi Camera Multimedia Akiba a reçu un stock impressionnant de 300 PlayStation 5, une première depuis le lancement de la console dans le monde. En général, les revendeurs reçoivent des livraisons avec moins de 100 consoles.

Aussitôt reçu, l'enseigne a communiqué sur ses réseaux sociaux la bonne nouvelle et a invité les clients à se déplacer en boutique pour récupérer la précieuse console. En pleine pandémie où la distanciation sociale est indispensable, le magasin japonais a eu la mauvaise idée de jouer la carte du "premier arrivé, premier servi". Sans surprise, un nombre incalculable de clients étaient présents plusieurs heures avant l'ouverture de la boutique pour espérer récupérer l'une des 300 PS5 reçus pendant la nuit.

Le magasin a été contraint d'annuler la vente, car l'ambiance à l'intérieur devenait tendue et les clients commençaient à se bousculer pour arriver les premiers devant les vendeurs qui distribuaient les PS5. Un tweet d'un client qui a fait le déplacement a expliqué :

Ils ont annulé la vente parce que les gens étaient devenus fous !! Ils ont poussé si fort, même les caisses enregistreuses et le personnel ont reculé. Je n'ai jamais vu ce genre de folie au Japon auparavant.

Du fait de sa rareté, la PS5 est devenu un objet de convoitise à tel point que de nombreux consommateurs craquent et n'hésitent pas à dépenser plus de 1000€ sur des sites de petites annonces (comme Leboncoin).

Partout dans le monde la PlayStation 5 rencontre un fort succès, au Japon, les quatre premiers jours de lancement ont été spectaculaire, Sony a écoulé 118 085 PS5 quand Microsoft a vendu 20 534 Xbox Series X et Series S en 6 jours.

