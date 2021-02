Netflix confirme la nouvelle série animée Sonic qui sortira en 2022

Les fans de Sonic vont être ravis (et surtout rassurés), juste avant Noël, Netflix avait tweeté l'annonce d'une série animée baptisée "Sonic Prime". Malheureusement, les adeptes du petit hérisson bleu avaient été déçus puisque le tweet avait été supprimé quelques heures après sa publication. Si beaucoup de monde pensait que le projet ne verrait pas le jour, finalement Sonic va bien débarquer sur Netflix, mais pas tout de suite !

Sonic arrive en 2022 sur Netflix

C'est à travers un communiqué de presse de WildBrain, Sega et Netflix qu'a été annoncé le lancement prochain d'une série animée avec Sonic. Composé d'une première saison de 24 épisodes, celle-ci débarquera l'année prochaine dans le catalogue Netflix. Le communiqué explique que la série sera réalisée par le studio WildBrain qui se situe à Vancouver au Canada. Une équipe composée de plusieurs personnes expertes dans l'art des programmes animés travaille en ce moment dessus !

Dominique Bazay qui est le directeur de l'animation originale chez Netflix a déclaré :

Sonic est un personnage bien-aimé et occupe une place spéciale dans le cœur de tout le monde, y compris le mien. J'ai passé de nombreuses heures avec le flou bleu quand j'étais enfant et c'est un privilège de pouvoir amener ce personnage que tout le monde connaît et aime dans une toute nouvelle aventure avec Netflix - une aventure qu'une génération de fans fidèles et de nouveaux fans du monde entier peut apprécier.

Ce nouveau programme va être une exclusivité Netflix et il sera essentiellement destiné aux enfants de 6 à 11 ans. Cependant, la série animée devrait aussi plaire aux familles et fans de longue date.

Au-delà de la collaboration Wildbrain, Netflix et Sega, un quatrième acteur viendra participer à cet incroyable et prometteur projet, il s'agit du collectif d'écrivains Man of Action Entertainment. Le groupe est à l'origine de séries télévisées comme Ben 10, Monsuno, Ultimate Spider-Man ou encore Tempête de Zak.

Wildbrain se dit prêt à proposer une série qui plaira aux plus jeunes comme aux plus anciens. Voici la déclaration du président Josh Scherba :

Avec des générations de fans dévoués dans le monde entier, Sonic est plus populaire aujourd'hui que jamais auparavant, et nous sommes ravis de nous associer à Netflix, SEGA et Man of Action pour offrir toutes les nouvelles aventures Sonic au public du monde entier. Cette franchise premium est idéale pour les capacités de WildBrain et elle inspire déjà de grandes choses de nos équipes créatives talentueuses. Nous avons été témoins de première main de la popularité durable de cette marque en raison de la forte et constante demande mondiale pour notre bibliothèque de séries Sonic héritées. Nous sommes impatients maintenant d'apporter du contenu sonique frais et passionnant aux fans, nouveaux et anciens.

Pour rappel, le dernier gros succès de Sonic a été au cinéma l'année dernière. Sonic le film distribué par Paramount Pictures a permis de générer un total de 306,7 millions de dollars au cinéma. À noter que la production aurait pu faire 2 à 3 fois mieux si le film n'était pas sorti dans une période de pandémie.

Si vous ne l'avez pas encore vu, Sonic le film est disponible depuis ce matin en DVD et Blu-Ray.



