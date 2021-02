Apple Car : une préférence pour la plateforme E-GMP de Hyundai ?

E-GMP est une plateforme lancée par Hyundai en fin d'année dernière qui propose "un châssis de voiture électrique". Concrètement, Hyundai a créé cette plateforme qui propose un assemblage de plusieurs pièces que l'on peut retrouver dans une voiture comme le moteur, la batterie, les suspensions... Le géant sud-coréen à l'intention de l'utiliser pour construire plusieurs de ses futurs modèles électriques mais selon Kuo, l'Apple Car se servirait aussi de ce châssis. Car oui, il faut le rappeler, développer et créer une plateforme comme celle-ci coûte extrêmement cher et demande énormément de connaissances dans le domaine. Apple pourrait donc trouver son bonheur en ce qui concerne la "base" de son Apple Car. Il faut également souligner qu'en se "débarrassant" de cette partie, Apple pourrait se concentrer sur d'autres sujets autour de l'Apple Car comme les finitions extérieurs, la conduite autonome, le design, l'ergonomie...

L'histoire ou plutôt la rumeur (confirmée par Hyundai), entre Apple et le géant sud-coréen de l'automobile autour de l'Apple Car ne cesse de faire parler en ce début d'année 2021. Comme si l'actualité autour du sujet n'était pas suffisante, voilà que le célèbre analyste Ming Chi-Kuo y va de sa petite déclaration. Selon ses dires, la toute première Apple Car sera construite sur la plateforme E-GMP.

Hyundai et Apple refont parler d'eux pour la cinquième fois en dix jours. Cette fois-ci, c'est l'analyste Ming Chi-Kuo qui dévoile ses convictions sur le sujet et visiblement il croit en ce partenariat.

