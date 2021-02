Apple investirait 3 milliards dans une usine Kia

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Selon le site coréen Donga, Apple prévoyait d'investir 4 billions de wons (3,6 milliards de dollars) dans Kia Motors dans le cadre d'un partenariat de fabrication prévu entre les deux sociétés. L’idée étant de produire l’Apple Car aux USA d’ici deux à trois ans.

Apple et Hyundai : un accord avec la filiale Kia

Apple et Kia (une filiale de Hyundai) établiraient un contrat de production afin que Kia construise des Apple Cars dans son usine américaine située en Géorgie.



Apple pourrait signer un accord avec Kia dès le 17 février, dans le but de présenter son Apple Car en 2024, bien que ce calendrier de sortie soit anticipé face à certaines estimations de lancement antérieures. Apple et Kia visent à produire 100 000 véhicules par an lors du lancement de la fabrication.



Il y a eu plusieurs rapports d'un partenariat entre Apple et Hyundai, et de précédents rapports ont suggéré que la marque Kia de Hyundai se chargerait de la fabrication. Plus tôt en janvier, Korea IT News a également déclaré que les véhicules électriques fabriqués par Apple seraient probablement fabriqués dans l'usine de Kia en Géorgie.

Lorsque les rumeurs de discussions entre Hyundai et Apple ont fuité pour la première fois, Hyundai avait confirmé qu'elle avait eu des discussions avec Apple, mais avait ensuite révisé la déclaration et supprimé la mention Apple.



L'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a déclaré hier qu'Apple prévoyait de collaborer avec Hyundai et utilisera la plate-forme de véhicule électrique à batterie E-GMP de Hyundai pour son premier châssis de véhicule en plus d'utiliser l'usine Kia pour la production américaine. L’Apple Car aurait une autonomie de 480 km au départ et pourrait abattre le 0 à 100 en 3.2 secondes.

Kuo pense qu'une voiture Apple arrivera en 2025 "au plus tôt", et la firme doit encore surmonter de nombreux obstacles si elle veut tenir les délais. Rappelons que la dernière information en date faisait état du recrutement du responsable des châssis de chez Porsche.