Sony a vendu 4,5 millions de PS5 en 2020

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2

Sony est toujours en rupture de stocks pour sa PlayStation 5 depuis son lancement, mais a tout de même réussi à vendre 4,5 millions de consoles next-gen en 2020. C'est le même chiffre que lors des trois premiers mois de lancement de la PS4 en 2013, sauf que la nouvelle console n'a eu besoin de que de deux mois à peine. Combinée à des ventes de 1,4 million d'unités de PS4, l'activité de jeux de Sony a connu son meilleur trimestre fiscal de l'histoire avec 883,2 milliards de yens (7 milliards d'euros) de revenus, en hausse de 40% par rapport à 2019.

Une PS5 vendue à perte

Les bénéfices de Sony ont également augmenté de 50% à 80,2 milliards de yens (634 millions d'euros), en raison de l'augmentation des ventes de jeux s'élevant à 484 milliards de yens (3,8 milliards d'euros), soit le double des revenus matériels. Sony a également vu une augmentation de 9% de l'abonnement PlayStation Plus et des autres revenus du réseau.



Alors que la PS5 a démarré fort, Sony a également confirmé qu'elle perdait de l'argent sur chaque PS5 vendue parce qu'elle fixait «des prix stratégiques pour le matériel PS5 qui étaient ... inférieurs aux coûts de fabrication». Le coût du lancement lui-même réduit également les bénéfices potentiels, comme on pouvait s'y attendre avec une toute nouvelle console.

Sony Electronics s'est bien comporté au dernier trimestre de la société (T3 fiscal), avec un chiffre d'affaires en légère baisse, mais un bénéfice d'exploitation en hausse de 25,4% à 105,8 milliards de yens (830 millions d'euros). Sony a attribué cela à une augmentation des revenus de la télévision, à un meilleur mix de produits et à une réduction des coûts d'exploitation dans sa division mobile. Cependant, les ventes de téléphones portables et d'appareils photo ont diminué en 2020, poursuivant la tendance avec Sony et les industries de l'appareil photo et du mobile en général - Apple étant la grande exception.



Sony a réalisé un bon trimestre dans l'ensemble, affichant une rentabilité dans tous ses segments avec des ventes et un bénéfice d'exploitation en hausse de 9,5 et 20%, respectivement - les jeux, une fois de plus, en tête. Il ne reste plus qu'à accélérer la fabrication pour que tous ceux qui veulent une console PS5 puissent en obtenir une. Retrouverez d'ailleurs les différents revendeurs de PS5 pour suivre l'évolution des stocks.



