Sorties jeux : Dakka Squadron, Go Rally, Tcheco in the Castle of Lucio

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Dakka Squadron, Le Capitaine est Mort, Go Rally et Tcheco in the Castle of Lucio.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Save Eddy Smile (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.40, 204 Mo, iOS 10.0, Fineallday Games inc.) Eddy et ses amis ont besoin de votre aide! Ils ont été capturés par le malicieux Rory et seul quelqu’un d’aussi agile et brillant que vous peut les libérer.



120 niveaux remplis d’action vous attendent! Nous avons conçu minutieusement chaque niveau afin de vous faire réfléchir et de vous permettre de développer vos habiletés. Serez-vous à la hauteur du défi et pourrez-vous sauver tout le monde?



Utilisez stratégiquement les 8 types de bombes afin de libérer votre chemin et de ne pas vous laisser submerger par la montée des blocs. Attaquez Rory afin de mettre un frein à ses plans machiavéliques en débloquant les niveaux de Rory. Télécharger le jeu gratuit Save Eddy Smile





pink (game) (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 39 Mo, iOS 9.0, Bart Bonte) Pouvez-vous rendre l'écran rose dans 50 niveaux? Chaque niveau a sa propre logique.



Il est temps de résoudre 50 nouvelles énigmes! As-tu besoin d'aide? Utilisez le bouton de l'ampoule qui apparaîtra après un certain temps en haut à droite de chaque niveau pour obtenir un indice. Il existe plusieurs indices pour chaque niveau. Télécharger le jeu gratuit pink (game)





Les légumes sont devenus fous et veulent vous attraper. Courez à travers la ferme et évitez les légumes entrants. Mangez tous les hamburgers sur votre chemin. - Gameplay addictif

- Beaux graphismes 3D faits à la main

- Un plaisir sans fin

- De beaux skins à débloquer Télécharger le jeu gratuit No More Veggies





Infinity Kingdom (Jeu, Réseaux sociaux / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 1010 Mo, iOS 9.0, YOOZOO (SINGAPORE) PTE. LTD.) Partez à la conquête de l'infini ! Infinity Kingdom est un jeu de stratégie MMO au style cartoon. En tant que seigneur, faites preuve d'ingéniosité pour défendre la terre de Norheim contre les ignobles gnomes, tout en prenant garde à ne pas vous faire envahir par les autres joueurs !

Il y a trois ans, les gnomes ont brisé la ligne de défense nord, menant leur armée mécanique à la bataille. Nombreuses sont les villes a être tombées, et le sort de l'humanité est désormais incertain. Les Immortels se rassemblent sous votre bannière. Les meilleurs guerriers de l'histoire sont prêts à mener vos troupes au combat ! Seigneurs ! Serez-vous capables de repousser les ennemis et de restaurer la paix sur cette terre meurtrie ? Télécharger le jeu gratuit Infinity Kingdom





DRAGON QUEST TACT (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 530 Mo, iOS 12.0, SQUARE ENIX) Apprivoisez, entraînez et menez une équipe de monstres pour décrocher la victoire ! Recrutez une bande de créatures extraordinaires, provenant de l'illustre série DRAGON QUEST, et participez à des combats monstrueusement stratégiques !



Formez un groupe de monstres aussi attachants que redoutables ! Entraînez-les, équipez-les et personnalisez-les à votre guise !



Planifiez les déplacements de vos monstres dans une expérience tactique en format de poche ! Grâce à ses commandes intuitives et ses éléments tactiques de grande profondeur, le jeu comblera les débutants comme les experts. Analysez le champ de bataille pour déjouer les tactiques de vos ennemis où que vous soyez...



Télécharger le jeu gratuit DRAGON QUEST TACT





AMICUBE (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 330 Mo, iOS 10.0, UNIT5) Partez à l'aventure avec votre Amicube et ses Cupagnons !

Haut en couleur et addictif, AMICUBE vous attend !



Facile à prendre en main !

Explorez les planètes fabuleuses du système cubaire en toute simplicité.



Faites la connaissance des Amicubes et de leurs adorables Cupagnons !

Ajoutez des amis et obtenez des effets bonus uniques ! Télécharger le jeu gratuit AMICUBE

Cube Art (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 25 Mo, iOS 9.0, Govind Narayan) Bienvenue dans le monde de Cube Art! Un jeu de puzzle Sling Shot Cube Art est un jeu de puzzle incroyable avec des cubes colorés.



L'idée est de révéler / exposer tous les cubes cachés en dessous à l'aide d'une fronde et de trouver le bel art caché derrière. Un art peut être des animaux, des objets, des personnes ou quoi que ce soit. Télécharger le jeu gratuit Cube Art





Crimson Company (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.63, 161 Mo, iOS 10.0) Crimson Company est un jeu de duel intense de 20 minutes sur la création d'une armée. Cela implique des décisions stratégiques et tactiques profondes, des combos fous et des jeux d'esprit déchirants. Vous obtenez l'accessibilité de tous les jeux de cartes que vous aimez, mais combinés avec la nature compétitive et la profondeur des échecs. Il y a très peu de chance. Tout dépendra de qui a pris les meilleures décisions!



Au lieu de tenir une main de cartes, tout se passe directement sur le plateau. Les deux joueurs s'affrontent pour le même deck et la même sélection de mots de vente et tentent d'assembler des combinaisons de cartes plus fortes que leur adversaire. Télécharger le jeu gratuit Crimson Company





Birdie Crush: Fantasy Golf (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v2.0.5, 1015 Mo, iOS 10.0, Com2uS Corp.) Bienvenue sur des terrains fantastiques !

Il est temps de jouer à un golf d'un genre nouveau !



Jouez à Birdie Crush, un jeu de golf comme vous n'en avez jamais vu !

Des personnages attachants vous attendent à l’académie de golf magique, Delion Bridge !



Un jeu de golf fantastique avec des graphismes 3D et des compétences exclusives pour chaque parcours !

Parcourez toute une variété de greens en compagnie d’adorables caddies !

Télécharger le jeu gratuit Birdie Crush: Fantasy Golf





Nouveaux jeux payants iOS :

Le combat des héros contre les Titans Titan Quest a captivé des légions de joueurs depuis ses débuts en 2006. Voici l'édition complète de Titan Quest, comprenant TOUS les DLC et les mises à jour techniques. Vous vivrez l'expérience complète d'un voyage effréné et authentiquement héroïque à travers les mondes de Titan Quest !



Votre honorable quête est de sauver le monde !



Les dieux seuls ne peuvent pas vaincre les Titans, il faut donc de vrais héros - et cela ne peut être que vous ! Votre succès ou votre échec déterminera le sort du peuple et des Olympiens ! Avec votre héros créé sur mesure, parcourez les mondes mystiques et antiques de la Grèce, de l'Égypte, de Babylone et de la Chine. Télécharger Titan Quest: Legendary Edition à 19,99 €





Tcheco in the Castle of Lucio (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 153 Mo, iOS 11.0, Fantastico Studio srl) Tcheco in the Castle of Lucio est un jeu de plateforme 2D 8 bits.

C’est une expérience d’action stimulante et continue qui encourage la réflexion rapide, la précision de la plateforme et la mémorisation. Comme les anciens jeux 8 bits, c'est un jeu qui doit être rejoué encore et encore jusqu'à ce qu'il soit maîtrisé.

Des réactions rapides et un timing sont nécessaires pour réussir dans le jeu. Les niveaux - qui se présentent sous la forme de pièces - sont courts et vous obligent à scanner rapidement pour trouver un moyen d'accéder à la pièce suivante, qui est soit une porte qui nécessite une clé trouvée dans cette pièce, soit un trou noir. Télécharger Tcheco in the Castle of Lucio à 2,29 €





Retro Hockey Coach 2021 (Jeu, Stratégie / Sports, iPhone / iPad, v3.0, 82 Mo, iOS 11.0, Swipe Studios Interactive Limi...) Échangez des joueurs, gérez votre alignement et entraînez votre équipe vers la gloire du hockey! Retro Hockey Coach 2021 vous met en charge de votre ville préférée alors que vous essayez d'atteindre les play-offs et au-delà… pouvez-vous mettre la main sur la coupe et gagner le prix ultime?



Des menus simples vous permettent de vous concentrer sur la sélection de vos meilleurs joueurs et d'entrer directement dans l'action. N'oubliez pas de garder un œil sur les niveaux d'énergie de vos joueurs pour vous assurer de garder votre alignement frais, et si vous ne pensez pas que votre équipe est à la hauteur du défi, pourquoi ne pas échanger votre chemin vers votre propre liste "all star'' ? Télécharger Retro Hockey Coach 2021 à 2,29 €





Iris.Fall (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.12, 2,4 Go, iOS 9.0, NExTStudios) Découvrez une histoire passionnante remplie de mystères et de merveilles.

Iris Fall fusionne un gameplay avec des jeux de lumières. Ce concept de jeu de lumière est omniprésent dans l'histoire, les visuels et les puzzles du jeu. Passez de l'ombre à la lumière, entre deux réalités, en faisant l'expérience d'un entrelacement unique de noir et blanc, et de 2D et 3D.... Télécharger Iris.Fall à 5,49 €





Go Rally (Jeu, Course, iPhone / iPad, v2.0.7, 195 Mo, iOS 13.0, Inputwish) Avec beaucoup de pistes, de voitures, un mode carrière, des défis multijoueurs dans le temps et un créateur de pistes génial, Go Rally est le seul jeu de rallye dont vous aurez jamais besoin! Et, avec la fonctionnalité de lecture croisée, vous pouvez profiter de Go Rally sur iPhone, iPad et Apple TV. *



Il est également possible de créer : ajoutez des collines, des ponts, des points de contrôle, des bannières au bord de la piste, des maisons et des terrains - créez le circuit de vos rêves, puis partagez-le en ligne et défiez vos amis et le monde pour battre votre temps. Télécharger Go Rally à 6,99 €





Dakka Squadron (Jeu, Action, iPhone, v1.0, 2 Go, iOS 13.0, Phosphor Games Studio, LLC) Warhammer 40,000: Dakka Squadron. Rejoignez les Orks dans les intenses combats aériens du 41e millénaire.



Dakka Squadron est un jeu de tir aérien au rythme effréné dans lequel vous incarnez un Flyboy, un spécialiste de ce que les Orks font de mieux, la baston... mais dans les airs !



Survolez des mondes extraterrestres, affrontez des ennemis surpuissants et mitraillez à tout va pour détruire vos ennemis au sol et dans les airs, tout en débloquant de nouvelles armes et en améliorant votre escadron pour en faire le plus « kitu d'la mor » ! Télécharger Dakka Squadron à 5,49 €