Brigitte Macron s'inquiète de l'addiction autour de Fortnite

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Alors qu'Epic Games et son Fortnite font actuellement face à plusieurs batailles juridiques, notamment contre Apple, voilà qu'un nouvel adversaire entre dans le ring. Et c'est la première dame de France, Brigitte Macron, qui s'attaque au Battle Royale, exprimant ses craintes auprès des jeunes.



Un discours vieillot, bourré de clichés, qui ne met pas la violence en avant, mais bien l'addiction auprès des joueurs.

Brigitte Macron a peur pour les jeunes qui jouent à Fortnite

Fortnite c’est terrible… Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu’ils arrêtent ?

Mercredi dernier, Brigitte Macron a rendu visite à la Maison des adolescents du Loir-et-Cher et en a profité pour évoquer les jeux vidéo, et plus particulièrement Fortnite. Les journalistes de La Nouvelle République étaient présents, relayant quelques déclarations de la première dame de France dont la plus marquante, ci-dessus.



Une incompréhension qui marque souvent un choc des générations...



