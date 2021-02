BMW ou Magna pour fabriquer l'Apple Car ?

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Avec un Hyundai officiellement hors couse, les analystes se sont tournés vers d'autres candidats pour le poste de constructeur automobile de l'Apple Car.



De nombreux grands constructeurs du secteur pourraient ne pas être intéressés, pour les mêmes raisons que Hyundai. Mais d'autres seraient prêts à tenter l'aventure.

Publicité

BMW prêt à construire l'Apple Car ?

Il a été rapporté le mois dernier que Hyundai n'était pas sûr de vouloir voir son rôle relégué à celui de simple sous-traitant, tandis qu'Apple prendrait toutes les décisions et en retirerait tout le crédit.



Le problème entre le coréen et l'américain est que les deux entreprises ont l'habitude d'être aux commandes. Hyundai est traditionnellement connu pour sa réticence à travailler avec des tiers. L'entreprise fabrique ses moteurs, ses transmissions et même son propre acier en interne dans le cadre de sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée en tant que deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.



De son côté, Apple est le patron. Il s'occupe de tout, du marketing aux produits. Du coup, une alliance semblait difficile à envisager sereinement de part et d'autre.



Plusieurs constructeurs automobiles japonais ont également fait l'objet de spéculations, mais CNN rapporte que la plupart des grands constructeurs automobiles sont méfiants.

Un contrat de fabrication sous contrat laisserait le constructeur automobile dans une situation similaire à celle de Pegatron et Foxconn, qui assemblent des iPhones pour Apple mais ne récoltent pas les énormes récompenses financières. Reproduire ce modèle d'entreprise est quelque chose que les principaux constructeurs automobiles semblent vouloir éviter.



Nos confrères prennent l'exemple de Volkswagen qui veut développer son propre logiciel de conduite autonome. Ils veulent créer leur propre système d'exploitation et contrôler leurs propres données. Le but est de rivaliser avec les Tesla de ce monde et tous ceux qui les accompagnent. Demian Flowers, analyste automobile chez Commerzbank a déclaré :

Ensuite, vous leur demandez :" Voulez-vous, Volkswagen, être le constructeur sous contrat d'un technicien? " Je ne pense tout simplement pas qu'ils vont être d'accord.

Jürgen Pieper, analyste à la banque allemande Metzler, convient que les grands constructeurs automobiles ont le plus à perdre.

Ils ne veulent pas ouvrir la porte à Apple.

Les petites entreprises - du moins en termes automobiles - pourraient être plus ouvertes à un accord. On parle ainsi de Honda, Nissan, Stellantis et BMW. Pieper avance que :

Peut-être que BMW voit les choses un peu différemment, en disant: "OK, à un moment donné, nous devons accepter qu'Apple entre dans le secteur de l'automobile, et si cela se produit, nous voulons être le partenaire plutôt que n'importe qui d'autre".

Et si c'était Magna ?

Mais il existe déjà des équivalents à Foxconn / Pegatron dans le monde automobile, et cela pourrait finir par être la voie la plus facile à emprunter pour Apple.



Apple pourrait s'éviter bien des batailles sur la marque et le contrôle créatif en embauchant un producteur sous contrat tel que Magna, qui construit déjà des voitures pour des constructeurs automobiles tels que Mercedes-Benz, Toyota, BMW et Jaguar.



Les spécifications possibles que nous avons vues ne sont plus en jeu étant donné que l'accord avec Hyundai est mort. Il est également peu probable qu'un autre rapport affirme que la voiture sans prévue pour être pilotée sans conducteur - un objectif presque certainement techniquement et légalement impossible dans le délai prévu de 2024.