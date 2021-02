Unruly Heroes : le jeu de Kung-Fu prépare son arrivée sur iOS

Hier à 20:28 (Màj hier à 20:28)

Guillaume Gabriel

"Le Parchemin sacré qui maintenait l’harmonie du monde a été brisé et ses morceaux dispersés. Désormais, d’étranges et terrifiantes créatures sèment la discorde et le chaos dans toutes les contrées". Voilà le synopsis du jeu du studio Magic Design Studios qui a déjà vu le jour deux ans auparavant sur PC et consoles.

Cette fois, c'est donc aux mobiles que les développeurs s'intéressent, avec une arrivée sur l'App Store et le Play Store prévue dès le mois prochain. Voici la bande-annonce :

Unruly Heroes, un jeu d'action très fun

Partez pour un périple vers l'Ouest et maîtrisez l'art du Kung-Fu ! Prenez le contrôle de quatre improbables héroes et combattez une horde d'ennemis redoutables dans un univers fantaisiste inspiré du célèbre conte chinois "la Pérégrination vers l'Ouest".

À sa sortie, Unruly Heroes a été plutôt bien accueilli d'un point de vue mécanique pour être un bon jeu de plateforme par les joueurs. Mais là où ils font fort, c'est au niveau des visuels, très colorés : il faut dire que l'équipe à la tête du studio se compose d'anciens employés d'Ubisoft.



Le jeu sera lancé sur iOS et Android le 18 mars au prix de 2,29€ et j'ai déjà hâte !