Apex Legends sortira cet été grâce à Tencent

Il y a 3 heures

Alban Martin

Apex Legends, le populaire Battle Royale de EA, fait de plus en plus parler de lui en version mobile. Alors que l'on attend toujours une date de sortie après l'annonce du portage sur Nintendo Switch prévue pour le mois prochain, nous savons depuis quelques jours que le titre sortira en premier en Chine cette année.

Si les détails concernant la version mobile manquent toujours à l'appel, un rapport d'IGN India révèle qu'Apex Legends Mobile est en développement chez Tencent sous la supervision de Respawn Entertainment.

iPhone X / iPhone 8 minimum pour jouer à Apex Legends ?

L'information du jour nous confirme qu'Apex Legends devrait être lancé au troisième trimestre de cette année. Mais le rapport ne dit pas si le jeu sera cross-plateform comme c'est le cas de Fortnite par exemple ou si il sera isolé comme PUBG Mobile. Les rumeurs penchent plutôt pour le premier cas, avec même des ponts entre les versions PC, consoles et mobiles qui permettront aux joueurs les plus assidus de débloquer des éléments comme ce qu'on peut trouver dans Animal Crossing: New Horizons de Nintendo.



Regardez la bande-annonce d'Apex Legends ci-dessous :

Niveau compatibilité, Apex Legends Mobile serait assez gourmand. IGN indique que le titre nécessitera une puce A11 Bionic minimum, ce qui signifie qu'il fonctionnera sur iPhone X / iPhone 8 et supérieurs. Du côté de la version Android, un processeur Snapdragon 625 sera requis.



Apex Legends est très populaire sur les consoles et PC. Il faudra surveiller la sortie sur Switch du 9 mars prochain car EA et Respawn pourraient accélérer la communication autour de la version iPhone et Android à partir de là.



Qui attend la sortie d'Apex Legends sur App Store ?