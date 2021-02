Apple TV+ : Claire Danes jouera dans la série Essex Serpent

Apple compte bien continuer d'enrichir un maximum son catalogue Apple TV+ et pour cela quoi de mieux que de recruter une actrice connue. Clair Danes, l'actrice de Homeland débarque dans Essex Serpent, l'une des prochaines séries à venir sur le service.

Voici un petit article pour les fans de série, Claire Danes, connue principalement pour son rôle dans Homeland va faire partie du casting d'une série qui devrait débarquer sur Apple TV+ nommée "Essex Serpent". Pour rappel, Apple avait d'abord pensé à Keira Knightly pour la série mais elle a quitté le projet au mois d'octobre 2020.

Pour ceux qui seraient intéressés, voici le scénario du roman qui devrait être repris pour la série :

Tout en admirant les sites, Cora apprend une rumeur intrigante qui a surgi plus haut dans l'estuaire, d'une créature redoutable qui aurait erré dans les marais et aurait coûté des vies humaines. Après près de 300 ans, le mythique Essex Serpent serait de retour, prenant la vie d'un jeune homme le soir du Nouvel An. Naturaliste amateur passionnée, sans patience pour la religion ou la superstition, Cora est immédiatement fascinée et certaine que ce que la population locale pense être une bête de mer magique peut être une espèce jusqu'alors inconnue. Désireuse d'enquêter, elle est présentée au vicaire local William Ransome. Will, lui aussi, se méfie des rumeurs. Mais contrairement à Cora, cet homme de foi est convaincu que les rumeurs sont causées par la panique morale, une fuite de la vraie croyance.

Ces opposés apparents qui ne s'entendent sur rien se retrouvent bientôt inexorablement rapprochés et déchirés - une relation intense qui changera leurs deux vies de manière totalement inattendue.