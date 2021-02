Pégases 2021 : 3 jeux Apple Arcade ont reçus une nomination

Décidément, Apple a beaucoup de chance en ce moment avec ses différents services. Après les 11 nominations pour ses productions originales Apple TV+, la firme de Cupertino vient d'apprendre que 3 jeux populaires disponibles sur Apple Arcade sont nominés aux Pégases 2021. Une belle publicité pour un service qui possède de nombreuses merveilles dans son catalogue !

3 jeux Apple Arcade en compétition

Depuis 2019, l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo décerne des prix aux meilleurs jeux vidéo de l'année. Cette cérémonie française fonctionne exactement comme ce qu'on connait déjà, plusieurs jeux sont nominés dans plusieurs catégories différentes :

Les trois jeux Apple Arcade nominé sont : Bob l’Eponge: le pâté de crabe (dans la catégorie du meilleur jeu mobile de l'année), If Found (meilleur jeu vidéo mobile étranger) et South of the Circle qui se retrouve dans la même catégorie que le second jeu.

La cérémonie attribue 18 prix pour les meilleurs jeux vidéo français, 3 prix sont réservés aux meilleurs jeux étrangers et 2 prix à des personnalités de l'univers des jeux vidéos.

Chacun des gagnants a la chance de recevoir un trophée représentant la pégase (un cheval avec des ailes qui représente une créature fantastique dans la mythologie grecque) en bronze avec une finition plaquée or.



Si Apple est directement concerné par la nomination de ces trois jeux, il ne faut pas oublier les studios de développement qui sont à l'origine de ces jeux. Dans le cas de Bob l'Éponge on retrouve Nickelodeon aux commandes, Annapurna Interactive pour If Found et State of Play Games pour South of the Circle.



Si vous êtes inscrit sur le site de Pégase avant le 31 décembre 2020, vous êtes invité à voter dès maintenant pour vos jeux préférés par catégorie.

Le second tour des votes se termine le 26 février 2021. Attention, les votes sont définitifs et ne peuvent être modifiés, ne vous trompez pas !