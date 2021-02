Bon plan : la batterie externe Boost Charge 2K de Belkin à -40%

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

3

Il n'y a pas que l'iPhone qui a besoin d'un petit coup de boost en fin de journée avant de rentrer à la maison, l'Apple Watch se fatigue elle aussi rapidement (surtout quand vous utilisez les fonctionnalités sportives). Belkin propose justement une batterie externe Boost Charge 2K spécialement conçu pour l'Apple Watch, certifié Mfi, vous pourrez l'utiliser avec toutes les générations de la montre connectée d'Apple.

Publicité

La batterie externe qu'il vous faut !

Reprenant les codes esthétiques d'une batterie externe classique pour iPhone, la Boost Charge 2K a une mission bien précise : recharger votre Apple Watch. Munie d'une zone de recharge sans fil sur la partie supérieure, la batterie de Belkin est capable de recharger votre montre connectée partout où vous allez !

Les caractéristiques sont convaincantes, la Boost Charge 2K est capable de conserver une autonomie allant jusqu'à 63 heures (2000 mAh) et elle a l'avantage d'être légère et compacte ce qui facilite son transport dans un sac ou dans une poche de pantalon.

Si le produit parait énorme sur la photo, il tient en réalité dans la paume de votre main. Vous avez sur le côté un port micro USB-C pour recharger la batterie externe et des indicateurs de niveau de charge pour que vous ne soyez pas pris de court au cas où le niveau de batterie est faible.



La Boost Charge 2K de Belkin a obtenu la certification MFI, ce qui signifie que la batterie externe a été conçue spécifiquement pour l'Apple Watch et elle restera fonctionnelle avec toutes les futures mises à jour watchOS, aucun risque que votre Apple Watch refuse de se recharger sous prétexte d'un manque de compatibilité.

Normalement commercialisé à 59,99€, Belkin baisse exceptionnellement le prix de -40% et propose également une livraison gratuite.

Profitez de la Boost Charge 2K pour Apple Watch à seulement... 35,99€ !