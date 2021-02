Apple TV+ ne fait pas le poids face aux concurrents d'après l'ancien patron de Netflix

William Teixeira

Souvenez-vous de l'euphorie générale avant qu'Apple lance son service de streaming Apple TV+, on se souvient à la rédaction s'être levé tôt le matin pour être parmi les premiers à s'inscrire au nouveau service. Puis en quelques secondes notre enthousiasme a vite disparu quand on a vu l'intégration dans l'application Apple TV et l'absence d'un vrai catalogue. Si aujourd'hui Apple TV+ a bien changé, le service reste nettement moins attractif que ses concurrents.

Apple TV+ est en retard selon l'ancien patron de Netflix

Avec son service de streaming, Apple a fait le choix de ne proposer que des contenus originaux, pas de rachat de films et séries déjà populaires, l'investissement n'est que dans la création originale et l'achat de contenus qui n'a pas encore eu de distribution. Cette stratégie provoque une disponibilité très faible du contenu, même plus d'un an après le lancement du service, Apple TV+ reste moins intéressant que des petits nouveaux comme Disney+ ou encore HBO Max.



Marc Randolph, l'ancien patron de Netflix a exprimé son opinion personnelle auprès de Yahoo Finance, selon lui Apple a les moyens financiers pour être à la hauteur de ses principaux concurrents, mais la firme de Cupertino ne fait aucun effort ce qui provoque un gros retard par rapport au reste du marché.

Randolph est peu optimiste avec Apple TV+, il déclare :

Ils n’ont aucune excuse et ils ne sont toujours pas dedans avec leurs deux pieds. Ils doivent vraiment faire preuve d’esprit d’entreprise et marcher jusqu’au bord de la falaise et sauter.

Cette pauvreté de contenus provoquerait aussi (selon ses propos) le taux de désabonnement le plus élevé du secteur, c'est pour cela d'ailleurs qu'Apple prolonge la période de gratuité pour ceux qui ont acheté un produit et inclut le service de streaming dans l'abonnement Apple Music pour les étudiants. L'entreprise sait que sans ces deux cadeaux, la part de marché de son service de streaming s'écroulerait complètement ! Randolph explique qu'Apple TV+ ne peut pas continuer indéfiniment à remplacer les abonnés qui partent, il faut leur donner une raison de rester.



Il est vrai que quand on regarde le site Justwatch qui référence les nouveaux ajouts sur les services de streaming, Apple TV+ est très loin des concurrents. On constate que depuis le 1er février : Netflix a ajouté 144 nouveaux titres et Amazon Prime Vidéo a ajouté 97 nouveaux titres.

Apple TV+ est loin derrière avec seulement 5 nouveaux titres. Comment conserver ses abonnés avec aussi peu de contenus ? Certes, le service d'Apple apporte des séries, films et documentaires d'une très grande qualité, mais la quantité est aussi importante pour la compétitivité, ce que ne semble pas comprendre Apple.