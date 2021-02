Google et Microsoft s'opposent à l'acquisition d'ARM par Nvidia

Nvidia souhaite acheter la société ARM et visiblement ce n'est pas du goût de tout le monde. Après Qualcomm, c'est au tour de Google mais aussi de Microsoft de s'opposer à ce rachat. Explications.

Nvidia parviendra-t-il à s'approprier ARM ?

Voilà un débat de plus qui ne cesse de faire parler dans le monde de la technologie. Nvidia, connue pour ses cartes graphiques ultrapuissantes souhaite depuis pas mal de temps racheté la société ARM qui pour sa part fabrique des composants électroniques que l'on peut par exemple retrouver dans la plupart si ce n'est tous les smartphones disponibles à l'heure actuelle sur le marché.

Le souci, c'est que certaines très grosses entreprises s'opposent à ce rachat et le font savoir auprès des différents régulateurs en charge d'accorder ou non cette acquisition. Après les propos de Qualcomm qui a indiqué être contre, c'est au tour de Google et de Microsoft de donner un avis négatif sur le sujet. Selon les trois sociétés, si Nvidia s'empare d'ARM, la société pourrait très bien tout garder pour elle voire au moins s'adjuger les meilleurs composants alors qu'à l'heure actuelle tout le monde y a accès de manière équitable.



Au moment où nous écrivons ces lignes, Nvidia est toujours dans l'attente en ce qui concerne la décision des régulateurs aux Etats-Unis, en Europe en Chine... mais la société se dit confiante sur le sujet même si en coulisse elle se doute surement qu'avoir ces trois sociétés contre elle peut pencher dans la balance. Affaire à suivre.

