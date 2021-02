iOS 14 : un magnifique pack d'icônes "Depths" en relief

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes d'iOS 14, et qui figurait sur la liste de souhaits de nombreuses personnes depuis des années est la possibilité de personnaliser les icônes de vos applications. Si c'était possible depuis iOS 12, le processus a été simplifié et les raccourcis qui autorisent l'attribution d'une icône à une application sont désormais transparents pour l'utilisateur (iOS 14.3). Et avec les nouveaux widgets iOS 14, c'est tout simplement le début des thèmes sans jailbreak.

D'ailleurs, depuis l'arrivée d'iOS 14 il est incroyable de voir le nombre de configurations impressionnantes que les gens ont pu imaginer sur leur iPhone et iPad, souvent à l'aide de magnifiques pack d'icônes.

Depths : un ensemble d'icônes pour iPhone et iPad

Si vous souhaitez personnaliser les icônes de vos applications dans l'application Raccourcis, c'est assez facile à faire, cf notre tutoriel pour créer un thème iOS. Le plus important est d'avoir des packs d'icônes sympas. Et notre coup de coeur de la semaine se nomme Depth. Il s'inspire de la nouvelle esthétique de macOS 11 et du neuomorphisme.



Si vous n'aimez pas le style "flat" apparu sur iOS 7, alors il faut considérer Depths, un pack d'icônes iOS 14. C'est certainement l'un des plus beaux et des plus complets, idéal pour la personnalisation totale de vos apps.

Avec le pack d'icônes Depths, vous allez avoir un écran d'accueil plein de relief, tout en conservant une apparence proche de ce que propose Apple. Peut-être même améliorée. Le designer s'est vraiment investi dans la création.



Pour vous donner une idée, le pack d'icônes Depths contient plus de 2200 icônes avec jusqu'à 6 variantes par application, y compris la nouvelle collection Vibrant. Le créateur du pack propose également des images de forme de widget à utiliser avec certaines des meilleures applications de personnalisation de l'écran d'accueil comme Widgetsmith, une sélection limitée d'icônes spéciales "dock" pour les applications populaires qui se trouvent généralement en bas de votre écran, et ajoute même des éléments graphiques pour créer les vôtres.

Si vous utilisez une application qui n'a pas d'icône personnalisée dans Depths, vous pouvez bien évidemment la demander au créateur. Le pack est également mis à jour régulièrement avec de nouvelles icônes.



En revanche, comptez 12$ pour vous offrir ce travail d'orfèvre.