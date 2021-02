Un programme de réparation pour l'Apple Watch Series 5 et SE

Quand Apple lance un programme de réparation gratuit c'est que ses équipes sont passé par toutes les solutions logicielles, mais qu'aucune n'a fonctionné. L'entreprise a reconnu un problème de recharge sur certaines Apple Watch Series 5 et SE, un petit nombre d'utilisateurs dans le monde serait touché, mais Apple ne compte pas abandonner les clients qui ont ce problème.

Un problème de recharge sur les Apple Watch 5 et Apple Watch SE

Officiellement, il ne faut que 1 heure et demie (en moyenne) pour recharger une Apple Watch Series 5 et SE. Cependant, plusieurs clients sont confrontés à des difficultés pour recharger la batterie de leur montre connectée, le problème se présente comme une sensation de non-détection du contact entre l'arrière de l'Apple Watch et le câble de recharge.

Toutes les personnes concernées ont toutes l'un des deux modèles cités ci-dessus et ont toutes installé la mise à jour watchOS 7.2 ou 7.3, c'est en tout cas le point commun flagrant qu'a remarqué Apple dans les différents signalements fait à son service après-vente.

Avant de passer par ce nouveau programme de réparation gratuit, Apple invite tous les utilisateurs à télécharger la mise à jour watchOS 7.3.1 publiée hier soir. Une fois la nouvelle version logicielle installée, Apple vous demande de mettre votre Apple Watch en recharge puis de vérifier au bout de 30 minutes si son niveau de batterie a changé. Si celui-ci n'a pas bougé, il n'y a plus aucun espoir en dehors de passer par le programme mis en place. Dans le cas contraire, si votre Apple Watch se recharge, cela veut dire que la mise à jour corrective à permis de solutionner l'anomalie !



Si vous avez ce défaut, il vous suffit de contacter l'assistance Apple qui vous proposera une réparation postale gratuite. Une fois votre Apple Watch réceptionnée, celle-ci sera examinée afin de confirmer le défaut de recharge de la batterie.