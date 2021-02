Apple aurait sélectionné LG pour le développement des écrans pliables de l'iPhone

La majorité des technologies que l'on voit sur les produits Apple est le fruit d'un long travail dans les laboratoires de l'Apple Park, cependant la firme de Cupertino se sert aussi de ses partenaires pour avancer plus vite sur certains projets. L'écran pliable est quelque chose qui affole les rumeurs depuis un certain temps, pour accélérer la sortie d'un iPhone qui fera concurrence au Galaxy Fold de Samsung, Apple aurait fait appel à LG.

Apple et LG, main dans la main pour l'écran pliable de l'iPhone ?

D'après une récente rumeur relayée par Digitimes, Apple se serait rapproché de son grand partenaire pour les écrans : LG Display. Celui-ci aurait reçu une mission de la plus haute importance, celle de participer au développement de l'écran pliable du futur iPhone "Fold".

À travers cette collaboration, Apple chercherait à récupérer le savoir-faire de LG pour mettre un coup d'accélérateur dans la conception du premier iPhone à l'écran pliable. D'après certaines indiscrétions (qui perdurent depuis plusieurs mois), la direction d'Apple insisterait auprès de ses ingénieurs pour se lancer le plus tôt possible sur le marché des smartphones pliables. Sauf que ce qui prend du temps, c'est que le géant californien a des exigences qualité très élevées, probablement bien plus que les concurrents qui proposent déjà des smartphones de ce type.

Si LG a attiré l'attention d'Apple pour s'occuper de ce projet inédit dans l'histoire de l'iPhone, c'est essentiellement grâce à l'avance que l'entreprise possède avec les écrans pliables.

Au CES 2021, LG a surpris tout le monde en dévoilant son modèle "Rollable", il s'agit d'un smartphone avec un écran enroulable muni d'un système automatisé. Celui-ci est capable de s'agrandir comme de se réduire sur la demande de l'utilisateur, même pas besoin de pousser avec la main, l'écran reprend sa forme normale via une simple demande logicielle !

Découvrez la vidéo :