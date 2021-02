Epic Games dépose plainte contre Apple devant la Commission européenne

William Teixeira

Après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, Epic Games attaque Apple et son App Store en Europe. Le créateur de Fortnite conteste les règles de la boutique d'applications en affirmant que la commission de 30% est injuste et dénonce également des pratiques anticoncurrentielles. Epic essaie par tous les moyens de faire condamner Apple, même s'il faut déposer une plainte partout dans le monde !

Nouvelle attaque judiciaire

On n'ose même pas imaginer le budget que doit consacrer Epic Games dans son équipe d'avocats. Après des poursuites dans trois pays différents, l'éditeur du célèbre Battle Royale n'abandonne pas et continue son combat judiciaire contre l'App Store, cette fois en Europe.

Epic a pris l'initiative de déposer plainte auprès de la Commission européenne, celle-ci serait identique à celle des États-Unis, Australie et Royaume-Uni, les mêmes faits sont reprochés et les mêmes arguments sont mis en avant.



Dans un communiqué, Epic Games se lâche contre Apple et explique se battre pour l'avenir des plateformes mobiles.

Tim Sweeney le PDG et fondateur du studio déclare :

Les consommateurs ont le droit d'installer des applications à partir de sources de leur choix et les développeurs ont le droit de rivaliser dans un marché équitable. Nous ne resterons pas les bras croisés et permettrons à Apple d'utiliser sa domination de plate-forme pour contrôler ce qui devrait être des règles du jeu numériques équitables. C'est mauvais pour les consommateurs, qui paient des prix gonflés en raison de l'absence totale de concurrence entre les magasins et du traitement des paiements intégrés. Et c'est mauvais pour les développeurs, dont les moyens de subsistance dépendent souvent de la discrétion totale d'Apple quant à qui autoriser sur la plate-forme iOS et à quelles conditions.

Epic Games affirme également avoir été lésé par les restrictions anticoncurrentielles d'Apple. L'entreprise rappelle que Fortnite a été supprimé de l'App Store quand un paiement direct est apparu, cependant l'éditeur oublie de mentionner qu'il a signé un contrat qu'il n'a pas respecté. Il est indiqué aussi que Fortnite a été refusé de publication sur l'App Store après la suppression, Apple a demandé à Epic Games de supprimer le paiement direct, ce qui a été refusé.



Le créateur de Fortnite explique ne pas se battre que pour ses propres intérêts, mais aussi pour la communauté des développeurs qui n'osent pas s'exprimer de peur de représailles et pour les centaines de millions de consommateurs qui ne peuvent pas profiter de prix attractifs en raison de l'absence de concurrence avec d'autres stores d'applications.

Epic Games dénonce avoir eu l'interdiction de proposer un concurrent à Apple Arcade, l'entreprise dénonce un OS fermé où toutes les possibilités pour les concurrents sont supprimées.



Epic termine son communiqué en expliquant que suite aux plaintes des autres développeurs, la Commission européenne enquête déjà sur le comportement abusif d'Apple. Une phrase qui montre qu'Epic Games n'est pas le seul à se plaindre des règles de l'App Store.