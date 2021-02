Xbox dévoile son casque sans fil next-gen

La pénurie des consoles continue de sévir à travers le monde mais cela n'empêche pas les marques de travailler d'arrache-pied afin de proposer la meilleure expérience possible à ses joueurs. Voilà pourquoi Xbox vient de dévoiler son tout nouveau casque next-gen qui risque de plaire à plus d'une personne. Regardons les caractéristiques ensemble.

Xbox dévoile le concurrent du Pulse 3D

À la sortie des consoles next-gen, on avait d'un côté Sony qui en plus de sa PS5 proposait une gamme d'accessoires dont son casque Pulse 3D et de l'autre, Xbox qui nous présentait ses Series X/S, un peu laissées à nue au niveau des accessoires. Nous voilà trois mois plus tard et visiblement Microsoft à travailler sur le sujet.



À partir du 16 mars 2021, un tout nouveau casque Xbox va faire son apparition sur le marché. Vendu au prix de 100€, il aura bien évidemment pour but de rivaliser avec le casque PS5 vendu également à ce prix-là.



Du côté des caractéristiques, on note un design sobre et élégant aux couleurs de Xbox avec un poids (léger) de 312 grammes. L'audio 3D est en toute logique au rendez-vous avec des technologies comme Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone X. On retrouve également une réduction de bruit qui devrait permettre d'augmenter le son de la voix et supprimer au maximum les bruits parasites. En ce qui concerne l'autonomie, Microsoft annonce 4H30 d'autonomie avec seulement 30 minutes de recharge.

Le casque se connectera automatiquement à votre Xbox, pas besoin d'un dongle à insérer dans la machine comme sur PS5. Il est d'ailleurs notifié que le casque pourra être connecté simultanément à votre Xbox et votre PC. Pour finir, l'application Accessoires Xbox vous donnera accès à plusieurs fonctions comme le réglage du micro, la gestion des basses...



Rendez-vous le 16 mars.