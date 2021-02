Apple recrute des ingénieurs pour travailler sur la 6G

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Alors que la 5G arrive doucement, mais sûrement, dans différents pays dont la France, voilà que les constructeurs d'appareils électroniques ont déjà le regard tourné vers l'horizon. Et dans cet horizon, on peut déjà apercevoir l'ombre de la 6G qui nous attend, pour une vitesse de connexion sans fil toujours plus impressionnante.



Apple, lui, commence à se pencher sur le sujet et recrute en ce moment même des ingénieurs pour travailler sur une technologie capable de profiter de la future norme.

Apple commence à travailler sur la venue de la 6G

C'est le célèbre Mark Gurman de Bloomberg qui a trouvé l'information et les offres d'emploi : Apple recrute des ingénieurs pour travailler sur une technologie sans fil 6G de nouvelle génération. Ces nouveaux membres rejoindront des équipes dans les bureaux Silicon Valley et à San Diego, où la société travaille sur le développement de technologies sans fil.

Vous aurez l'opportunité unique et enrichissante de créer une technologie sans fil de nouvelle génération qui aura un impact profond sur les futurs produits Apple", selon l'annonce d'emploi. "Dans ce rôle, vous serez au centre d'un groupe de recherche de pointe chargé de créer des technologies d'accès radio perturbatrices de prochaine génération au cours de la prochaine décennie.

À titre d'information, la 6G ne devrait pas être déployée avant 2030...



