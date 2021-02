Star Wars: Hunters : on en sait un peu plus sur le jeu de Zynga

En début de mois, nous apprenions avec grande joie que la saga Star Wars allait avoir prochainement le droit à un nouveau jeu mobile. En partenariat avec le célèbre studio Zynga, nous ne savions alors pas grand-chose du projet, si ce n'est qu'il devait voir le jour au cours de l'année 2021.



Aujourd'hui, de nouvelles informations sont tombées, notamment sur le Twitter officiel de LucasFilm Games : une courte vidéo nous aiguille sur la direction prise par les développeurs et un site web est disponible.



Voici le premier trailer :

The Galactic Civil war is over, and deep in the Outer Rim of the galaxy, a new cast of unique Star Wars characters come together to battle it out in a galactic arena. Star Wars: Hunters™ comes to Nintendo Switch in 2021. Learn more at https://t.co/XRcpbYUUVO pic.twitter.com/AwNfxZIGJ4