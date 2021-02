Xiaomi lance la Mi Watch à 149€ en France

Il y a 4 heures

Alban Martin

Après la Mi Watch Lite à 69€, Xiaomi sort sa Mi Watch sur le marché français. Elle sera disponible la semaine prochaine chez les revendeurs habituels au prix de 149€. C'est moitié moins cher qu'une Apple Watch SE, la meilleure vente du moment.

Xiaomi lance sa Mi Watch en Europe

Annoncée en septembre 2020 pour le marché asiatique, la Mi Watch était prévue pour le premier trimestre 2021 en France. Xiaomi n'a pas failli et propose sa nouvelle smartwatch orientée vers le sport et la santé. Comme chez Apple.



En effet, le constructeur chinois rappelle dans son email de communication que la tocante est capable de suivre 117 activités mais aussi de surveiller votre sommeil, votre stress, votre coeur et le niveau d'oxygène dans le sang, comme la Series 6 d'Apple.

Si la première montre de Xiaomi empruntait beaucoup au design de la firme californienne, celle-ci n'a rien à voir et propose un écran AMOLED de 1,39 pouces, un GPS, deux boutons physiques, une étanchéité de 5 ATM et une batterie de 460 mAh qui assure 16 jours d'autonomie. Oui, c'est assez fou et il faudra vérifier comme cela fonctionne au quotidien, d'autant que la recharge totale se fait en 2 heures seulement.



Côté tarif, comptez 149,99€ pour la Mi Watch qui est compatible avec l'iPhone et qui propose d'office 100 cadrans personnalisables. Fort.



Outre la France, la montre devrait débarquer en Belgique, Suisse et autres pays européens.



