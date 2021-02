Apple Car : Apple cherche des fournisseurs LiDAR pour la conduite autonome

Le futur de l'automobile est électrique, mais aussi autonome, si Tesla a déjà un pied dedans, Apple devrait franchir cette nouvelle étape dans les années qui viennent. Si les développeurs sont en train de concevoir un logiciel de conduite autonome, il est indispensable d'avoir les capteurs nécessaires pour les "yeux" du logiciel afin que celui-ci soit le plus efficace et sécurisé possible.

Le LiDAR comme meilleure option

Apple a eu un coup de coeur pour le LiDAR, après l'avoir ajouté sur l'iPad Pro pour les applications de réalité augmentée, la firme de Cupertino souhaiterait ajouter le même capteur pour sa voiture électrique. En effet, contrairement à une caméra classique, le LiDAR (Light Detection and Ranging) utilise de la lumière pour scanner l'environnement et calculer la distance entre un objet et la source. Ce type de capteur est extrêmement sophistiqué et apporte des précisions exceptionnelles grâce à ses analyses très rapides.



Selon un récent rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino chercherait à inclure plusieurs capteurs LiDAR sur sa voiture, probablement sur tous les côtés du véhicule. L'Apple Car deviendrait autonome dans sa conduite, mais aussi pour se garer et prendre des initiatives sur la route (doubler une voiture sur l'autoroute, s'arrêter à un feu rouge...).

Les sources du média affirment que le géant californien serait en ce moment est train de négocier "avec plusieurs grands fournisseurs potentiels".

Cette information montre que le projet Apple Car avance à un bon rythme puisque visiblement Apple travaille en premier sur la partie logicielle pour après trouver les partenaires qui lui fourniront les composants nécessaires. Cela pourrait être un signe qui prouve que le concurrent de l'Autopilot serait à un stade avancé de son développement.



Ce qui est plus délicat et qui pourrait repousser le délai d'annonce de l'Apple Car c'est que la technologie LiDAR pour voiture n'est pas encore tout à fait prête. Des personnes bien renseignées ont indiqué à Bloomberg que la technologie que vise Apple n'est pas encore à la hauteur des exigences qualité du géant californien. On parle d'une durée de 4 à 5 ans pour obtenir une technologie LiDAR stable et performante pour les véhicules.