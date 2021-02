Apple célèbre l’ouverture de sa seconde boutique en Corée du Sud

La Corée du Sud n'est pas un pays comme les autres pour Apple, il s'agit du pays natal de son plus grand concurrent, Samsung. Depuis de nombreuses années, les ventes de l'iPhone et des autres produits du catalogue du géant californien ont des difficultés à faire face à la popularité de "la grande entreprise nationale". Cependant, Apple n'est pas du genre à abandonner et compte bien à s'imposer sur le propre terrain de Samsung.

Un nouvel Apple Store en Corée du Sud

C'est aujourd'hui que l'Apple Park a annoncé l'ouverture imminente du second Apple Store en Corée du Sud, un événement de presse va être organisé le 24 février pour expliquer quelques détails sur cette nouvelle boutique. À travers cette décision, la firme de Cupertino cherche à créer un lien plus fort et apporter une meilleure proximité avec les consommateurs sud-coréens.

Ce nouvel Apple Store va se situer à Yeouido, il s'agit d'une île sur la rivière Han, c'est ici où vous retrouvez l'un des plus grands quartiers financiers de Séoul. C'est un endroit réputé pour être très cher au niveau des loyers, mais c'est aussi le quartier le plus privilégié par les grandes marques.

Apple a choisi d'installer sa boutique à l'intérieur du centre commercial IFC, c'est l'un des plus grands complexes de la capitale. On y trouve de nombreux magasins de vêtements, de cosmétiques, de luxe, mais aussi un géant cinéma 4D qui pousse à une forte fréquentation du centre commercial.



Apple va prochainement rejoindre la grande famille du "IFC Mall" de Séoul. En général, Apple est une marque qui est toujours bien accueillie puisqu'elle permet d'attirer toujours plus de clients, surtout les week-ends et les jours de lancement de nouveaux produits.

Il n'y a pour l'instant aucune date officielle de l'ouverture de la boutique, mais il est fort probable qu'Apple termine les derniers détails sur le recrutement de ses équipes et ouvre quelques jours après l'événement presse.