Apple TV+ : la saison 2 de For All Mankind est lancée

Il y a 2 heures

Alban Martin

Au lancement d'Apple TV+ en novembre 2019, la firme californienne avait comme tête de gondole, la série For All Mankind, conçue spécialement pour l'anniversaire des 50 ans du projet Apollo 11. Il s'agit d'une fiction qui revisite le duel entre les Américains et les Russes pour la conquête spatiale.

La belle nouvelle, c'est que la saison 2 est désormais disponible pour les abonnés Apple TV+ (ou Apple One). Regardez le trailer vidéo :

La saison 2 de For All Mankind est disponible

La deuxième saison de la populaire série "For All Mankind" a été lancée aujourd'hui, le premier épisode étant désormais disponible à regarder sur tous les appareils ayant l'application Apple TV.



Développé et écrit par Ronald D. Moore, "For All Mankind" est une série de science-fiction qui imagine ce que le monde aurait pu être si la conquête de l'esapce n'avait jamais pris fin et que le programme spatial était resté une priorité aux États-Unis.

La deuxième saison de "For All Mankind" reprend en 1983, soit un bond d'une décennie après la première saison. C'est l'apogée de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se disputant les ressources disponibles sur la lune.

La deuxième saison du drame spatial reprend une décennie plus tard en 1983. C'est le comble de la guerre froide et les tensions entre les États-Unis et l'URSS sont à leur apogée. Ronald Reagan est président et les plus grandes ambitions de la science et de l'exploration spatiale sont menacées d'être gaspillées alors que les États-Unis et les Soviétiques s'affrontent pour contrôler des sites riches en ressources sur la Lune. Le ministère de la Défense est passé au contrôle de mission, et la militarisation de la NASA devient centrale dans les histoires de plusieurs personnages: certains la combattent, d'autres l'utilisent comme une opportunité de faire avancer leurs propres intérêts, et certains se retrouvent au plus fort d'un conflit qui peut conduire à une guerre nucléaire.

Avant le lancement de la deuxième saison de "For All Mankind", Apple a publié une application de réalité augmentée spéciale "Time Capsule" qui permet aux utilisateurs de découvrir des souvenirs des astronautes de la série, Gordo et Tracy Stevens, durant les dix ans qui sépare la première saison et seconde.

Rejoignez Danny, le fils adolescent des astronautes Gordo et Tracy Stevens, alors qu'il examine des souvenirs interactifs pleins de détails sur la vie, l'amour et le monde de For All Mankind. Chaque objet raconte une histoire: une simple mixtape dévoile comment le jeune amour a commencé. Un ordinateur personnel détient les secrets de la vie changeante des adolescents. Et des articles aussi ordinaires qu'un journal et un répondeur téléphonique mettent en lumière des événements marquants dans la vie de Gordo et Tracy Stevens, en révélant plus sur le monde alternatif de For All Mankind et ce qui va arriver dans la saison 2.

Apple a également lancé cette semaine "For All Mankind: le podcast officiel", qui discutera de la série au fur et à mesure que la saison deux progresse. Animé par Krys Marshall, qui joue le commandant Danielle Poole, le podcast mettra en vedette des experts de l'espace, d'anciens astronautes et des acteurs et créateurs de «For All Mankind».



Pour mémoire, la série met en vedette Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones et Jodi Balfour.