Apple TV+ : le scénariste de For All Mankind parle de sa collaboration avec Apple

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Ils sont des centaines à collaborer avec Apple TV+, les producteurs, scénaristes, acteurs... des créations originales Apple ne parlent pas souvent de leur collaboration avec le géant californien. Est-elle bénéfique ? Les exigences sont-elles trop élevées ? Ron Moore le scénariste et producteur de For All Mankind s'est pour la première fois exprimé.

Il donne même une anecdote sur Tim Cook

Disponible depuis 72 heures, la nouvelle saison de For All Mankind fait déjà beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux et dans les médias. Dans le cadre d'une interview promotionnelle, Ron Moore s'est exprimé sur son expérience avec For All Mankind et de sa collaboration avec Apple TV+.

En premier lieu, Moore va décrire une passion indescriptible pour l'espace, l'homme se dit amoureux de l'univers depuis son plus jeune âge, il raconte se rappeler d'avoir envoyé des lettres à la NASA pour poser des questions et donner son avis sur différents sujets.



Pour For All Mankind, le scénariste et producteur explique avoir voulu proposer une histoire personnelle pour chaque personnage dans le programme : "Dès le début, j'ai été attiré par le faire comme une histoire générationnelle. Pour voir le programme spatial s'étendre et devenir réel, il a dû se dérouler sur des décennies. J'ai pensé qu'il était intéressant de suivre un groupe de personnages, de regarder certains d'entre eux grandir, d'en voir d'autres vieillir et mourir et de le faire comme une histoire générationnelle."

Moore explique aussi qu'Apple n'est pas venu vers lui directement, mais a été en premier vers Sony Pictures Television (la société de production de For All Mankind), le scénariste était en contrat avec Sony, puis a collaboré avec Apple. Moore est très demandé, il est d'ailleurs sur plusieurs projets à la fois, il affirme travailler en ce moment sur un contenu exclusif de Disney baptisé Swiss Family Robinson, probablement pour Disney+ (mais pas le droit d'en dire plus, c'est secret).

La rencontre avec Tim Cook

Le CEO d'Apple est un homme qui s'intéresse à tout. Il peut gérer l'organisation de l'exportation des stocks d'iPhone de la Chine vers l'Europe, comme aller à la rencontre de l'équipe d'une série Apple TV+.

Tim Cook avait déjà été rendre visite à Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sur le tournage de la première saison du Morning Show, Cook n'a pas oublié d'aller voir l'équipe de For All Mankind.

Ron Moore se souvient du passage de Tim Cook comme si c'était hier. Il explique que c'est quelqu'un d'adorable, mais qu'il a vite été perdu entre les consoles et les claviers utilisés pour le tournage. Le CEO d'Apple s'est fortement intéressé aux méthodes exploitées pour réaliser la série originale Apple.



Quelques semaines après la sortie de la première saison de For All Mankind, Moore a été invité à visiter l'Apple Park. Il explique qu'il a très bien été accueilli et a croisé de nombreuses personnes qui l'ont félicité pour la série. Il indique aussi avoir constaté de nombreuses images de la NASA à différents endroits du siège d'Apple. Selon le scénariste, une grande partie de l'entreprise est en admiration face à l'exploration spatiale.