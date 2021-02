Une plainte antitrust contre le bouton "Se connecter avec Apple"

Apple fait déjà face à de nombreuses accusations de pratiques anticoncurrentielles dans plusieurs pays depuis plus d’un an, et pourtant, en voici une toute nouvelle.



À présent, le ministère américain de la Justice examine le fait qu'Apple oblige les développeurs à adopter le bouton «Se connecter avec Apple» si l'application dispose d'autres méthodes de connexion tierces.

Une nouvelle plainte pour abus de position dominante contre Apple

Comme indiqué par The Information, les enquêteurs veulent savoir si le bouton «Se connecter avec Apple» rend plus difficile la migration des utilisateurs vers une autre plate-forme, telle qu'Android ou Windows. Alors que certains membres du Congrès félicitent Apple pour ses efforts en matière de confidentialité, d'autres pensent que la société a abusé de son contrôle sur le logiciel de ses appareils pour nuire à ses concurrents.



Des sources du rapport ont déclaré que certains développeurs avaient commencé à déposer des plaintes concernant le bouton de connexion auprès des enquêteurs américains l'été dernier. «Sign in with Apple» a été introduit en 2019 comme un moyen simple et sécurisé de créer un compte sur des applications et des sites Web en utilisant simplement un identifiant unique Apple.

Cependant, si l'utilisation de ce bouton dans les applications iOS et Mac est facultative pour la plupart des développeurs, Apple les oblige à utiliser sa propre solution si l'application propose déjà une connexion via Facebook, Google ou d'autres services équivalents. Deux développeurs ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient supprimé tous les boutons de connexion de leurs applications uniquement parce qu'ils ne voulaient pas adopter le bouton d'Apple.

Les représentants de deux développeurs d'applications iPhone qui se sont plaints aux enquêteurs du DOJ des exigences d'Apple ont déclaré à The Information qu'après qu'Apple ait rendu son bouton de connexion obligatoire, ils avaient supprimé tous les boutons de connexion de leur application parce qu'ils ne voulaient pas inclure ceux d'Apple et risquaient de perdre pour obtenir des informations sur leurs clients.



Ces développeurs ont déclaré aux enquêteurs que le bouton Apple les coupait de leurs utilisateurs et affirmaient qu'il s'agissait d'une autre méthode utilisée par l'entreprise pour renforcer son contrôle sur ses appareils mobiles.

Pourtant, de nombreux développeurs pensent que "Se connecter avec Apple" est une fonctionnalité intéressante car elle est pratique pour les utilisateurs, sans parler de la confidentialité derrière elle, mais en même temps, elle renforce l’emprise d'Apple sur ces mêmes développeurs. Un porte-parole d'Apple a refusé de commenter l'enquête antitrust et a répété que la fonction de connexion garantissait la confidentialité des données des utilisateurs.



Comme l’indique le rapport, l’enquête antitrust du DOJ contre Apple est menée par des avocats dirigés par Manish Kuma, qui est «un vétéran de longue date de l’agence, et le chef du bureau de l’unité antitrust à San Francisco». Bien qu'il existe de nombreuses actions en cours contre le monopole d’Apple, notamment sur l’App Store, la décision de poursuivre ou non la firme dirigée par Tim Cook pourrait prendre des mois, voire des années.