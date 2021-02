PS5 : des premières informations autour du futur casque VR

Hier à 21:00 (Màj hier à 21:00)

Guillaume Gabriel

Réagir

Si les problèmes de pénurie des consoles PS5 continuent, malgré de nouveaux arrivages dans les prochains jours, on commence à se pencher sur l'avenir de la console, notamment avec ses accessoires. Aujourd'hui, de premières informations autour de la seconde version du casque PlayStation VR arrivent jusqu'à nos oreilles.



Ainsi, si ce dernier devrait encore embarquer un fil de liaison, Sony serait en train de concentrer ses efforts sur le confort et l'expérience.



Publicité

Le PlayStation VR dévoile de premières informations

Alors que le lancement de la nouvelle PlayStation 5 est très délicat dans le monde entier, faute à un stock qui est loin de répondre à la demande, voilà que Sony revient sur le terrain de la réalité virtuelle. Jusqu'à présent, la firme nippone avait fait l'effort de proposer un adaptateur gratuit sur demande, permettant d'utiliser la première version de son casque sur la console next-gen.



Mais, nous attendions également l'annonce d'une nouvelle version du PlayStation VR, rien que pour nous rassurer sur les intentions de Sony dans le domaine. Voilà qui est fait officiellement : au programme, pas de version sans-fil (on parle d'un seul et unique câble), mais bel et bien une amélioration de la définition d’affichage et du champ de vision.



Il semblerait également que les manettes soient l'un des gros changements à venir, puisque le japonais veut amener les vibrations haptiques et les gâchettes adaptatives.



Espérons de nouvelles informations rapidement, dont une date de sortie...



Source