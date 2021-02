Sorties jeux : Warhammer: Odyssey, Total Eggscape!, Inked

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Warhammer: Odyssey, Total Eggscape!, Inked.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Publicité

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Zombie Island (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 344 Mo, iOS 11.0, tom leigh) Combattez vague après vague des zombies dans ce jeu d'assaut! Avec un arsenal d'armes à votre disposition - des tronçonneuses aux jetpacks en passant par les boucliers magiques, vous êtes tenu de vaincre le bombardement sans fin des zombies !



Les principales caractéristiques comprennent:

- 50 niveaux faits à la main pour survivre!

- 5 mondes uniques

- 5 combats de boss pour tester vos compétences de survie!

- Armes et capacités uniques à débloquer Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Zombie Island





Warhammer: Odyssey (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 2,3 Go, iOS 10.0, Virtual Realms Pte. Ltd.) Morrslieb, la Lune du Chaos, grandit dans les cieux au-dessus de l'Ancien Monde, sous son visage méchant, les condamnés à mort descendent dans les rues de la ville et ces créatures qui feraient s'écrouler les murs de l'homme deviennent de plus en plus audacieuses.

Cependant, tout n'est pas perdu ! Ceux qui résisteraient aux ténèbres et au chaos qui menacent la civilisation se sont réunis une fois de plus, honorant les anciens pactes comme ils l'ont fait dans le passé. Le moment est venu pour les héros, le moment est venu de forger votre Odyssée.



Warhammer: Odyssey est un MMORPG à monde ouvert très prometteur...

Publicité Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Warhammer: Odyssey





Total Eggscape! (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 54 Mo, iOS 11.0, Crescent Moon Games) Un gros et beau poulet rêve de s'échapper de la ferme, et elle a un plan! Aidez-la à construire la plus haute tour possible en pondant des œufs, en évitant les obstacles et en déjouant les boss! Et qui sait, vous pourriez même vous rendre dans les étoiles!



Votre but ? Pondre une gigantesque tour d'oeufs pour faire évader un poulet... Seul bémol, des obstacles générés de manière totalement aléatoire viendront vous déstabiliser.

Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Total Eggscape!





Pingpon (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 121 Mo, iOS 11.0, Yuval Vizel) Pingpon est une version moderne du jeu de ping-pong classique. Il se déroule dans une immense arène sphérique en 3D. Votre objectif principal est de marquer des buts en frappant le ballon vers le côté de votre adversaire et lui faire toucher le mur.



Cela peut sembler facile, mais vous devez également déjouer votre adversaire contrôlé par l'IA qui est formé pour bloquer vos tentatives de marquer des buts. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Pingpon





Greedy Cats (Jeu, , iPhone / iPad, v1.4.2, 197 Mo, iOS 12.0, PikPok) Publicité Ces chats gourmands veulent à tout prix avaler le plus de nourriture possible ! Parcours la planète lors de concours sans fin du plus gros mangeur et dévore les meilleurs plats du monde. Affronte les chats les plus gourmands en face-à-face, remporte des trophées et grignote ton chemin vers la gloire !



Tape frénétiquement pour manger, gagne des pièces et améliore tes fans pour augmenter ton appétit. Déchaîne des capacités puissantes pour agrandir ton estomac et MANGE, PLUS, D'EN-CAS.



Deviens le chat le plus gourmand, aucun en-cas ne te résistera ! Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Greedy Cats





Cyberlaser (Jeu, Casse-tête / Quiz, iPhone / iPad, v2.0, 67 Mo, iOS 12.0, Cybersnake-X) CyberLaser est un puzzle game en réalité augmentée. Le but est de guider des lasers vers des cristaux au travers de miroirs, portails et explosions.... Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Cyberlaser





Candy Solf (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.2, 143 Mo, iOS 10.0, Liontech Studios) Est-ce du football? Est-ce du golf? Non, c'est du Solf!



Jouez à travers les cours de solf sur le thème des bonbons. Chaque parcours est conçu pour avoir trois trous de plus en plus difficiles tout au long, une fois que vous avez terminé tous les parcours d'un monde, vous serez transféré dans un autre monde à thème. Cependant, faites attention aux bombes placées tactiquement et aux trous d'eau, car ils mèneront à votre disparition.



Mettez vos amis au défi de battre vos meilleurs scores et essayez de vous améliorer sur les parcours auxquels vous avez déjà joué. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Candy Solf





Block Soccer: Block to Goal (Jeu, Sports / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 20 Mo, iOS 11.0, i-SmartSolutions) Le jeu Block Soccer vous invite à jouer au football contre le CPU. C'est un jeu simple à jouer, mais vous ne vous ennuierez jamais. La seule chose que vous devez faire est de diriger le ballon vers le poteau de but de votre adversaire. Facile, non?



Vous changez la direction de la balle en faisant glisser votre doigt sur le terrain et en créant ainsi un mur, qui la bloque. Mais votre adversaire fera la même chose. Êtes-vous assez rapide pour le battre? Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Block Soccer: Block to Goal





Arcadium (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.18, 85 Mo, iOS 10.0, Luciano Bercini) Les envahisseurs arcadium se sentent aussi forts et colorés que jamais auparavant! Rejoignez le combat pour la survie dans ce fantastique jeu de tir au pixel art!



Choisissez votre vaisseau spatial et préparez-vous pour une bataille intense et passionnante!



Une sorte de Space Invaders revisité ! Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Arcadium





Nouveaux jeux payants iOS :

Recontact London: Cyber Puzzle (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,8 Go, iOS 13.0) La série de jeux mobiles primée Recontact est de retour à Londres. Cette fois, vous avez le rôle principal! En tant que cyber-détective!



Recontact London ne ressemble à aucun autre jeu avec un flux d'histoire sans fin et constamment mis à jour où vous découvrez 5 mécanismes de puzzle complètement différents, qui sont tous de vraies images, au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, vous pouvez trouver des suspects à partir de caméras de sécurité et d'images satellite, vous pouvez faire une enquête sur les lieux du crime sur place avec la réalité augmentée!



Publicité Publicité Télécharger Recontact London: Cyber Puzzle à 4,49 €





Lyxo (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 167 Mo, iOS 9.0, Emoak) Avec Lyxo, embarquez pour un périple dans le monde fascinant de la lumière



Utilisez des rayons lumineux pour explorer la pénombre, éviter les obstacles, créer de nouvelles sources lumineuses, mêler des couleurs et voir ainsi vos cibles s'illuminer.

87 niveaux vous mèneront à travers des mondes colorés à couper le souffle, entre lumière, pénombre et étonnement, semés de puzzles aux solutions extraordinaires. Publicité Publicité Télécharger Lyxo à 3,49 €





Inked (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.53, 2 Go, iOS 10.0, Nuverse (Hong Kong) Limited) Bienvenue dans l'univers de Inked.



Conçu par un petit studio indépendant croatien, Inked vous propose de découvrir une histoire inoubliable qui revisite les thèmes de l'art, du sacrifice et de l'amour perdu.



Au cours de l'histoire, vous incarnerez un samouraï auquel il incombera de résoudre des énigmes en tout genre afin d'être réuni avec l'amour de sa vie.



L'artiste à l'origine de ce fabuleux monde imaginaire vous assistera dans votre aventure et vous révélera ses secrets au fur et à mesure de vos progrès.



Publicité Publicité Télécharger Inked à 4,49 €





Guess the Rule (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, 8 Mo, iOS 12.0, James Senter) Un carré à côté d'un cercle? Un triangle rouge à gauche? Un de chaque couleur? Il existe une règle secrète pour déterminer quelles séquences de 3 formes colorées sont autorisées et lesquelles ne le sont pas. En utilisant vos pouvoirs de logique inductive, vous devez prédire si chaque nouvelle séquence correspond.



Recueillez des preuves, ajustez vos prédictions et devinez la règle - cela ressemble beaucoup à Mastermind ! Publicité Publicité Télécharger Guess the Rule à 3,49 €





RPG Ghost Sync (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 766 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Dans un monde infesté de bêtes maléfiques appelées savariens, une fille est en voyage pour chasser ces êtres dangereux. Un jour, elle rencontre un chien possédé par l'âme d'un jeune homme. Cette rencontre déclenche une autre longue aventure qui n'attend que de révéler ce qui se cache derrière le mystère du destin du monde.



Affrontez des ennemis puissants et invoquez des esprits pour vous soutenir dans des batailles au tour par tour avec des animations exceptionnelles! Participez à des missions dans la guilde pour élever votre rang et améliorez vos armes pour devenir plus puissant. Publicité Publicité Télécharger RPG Ghost Sync à 7,99 €