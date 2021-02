Apple TV+ : une publicité "sauvage" critiquée et retirée à Paris

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Est-ce qu'Apple serait prêt à tout pour faire de la mise en avant pour son service de streaming Apple TV+ ? À en croire les récentes informations, on pourrait croire que oui... Récemment, une publicité "sauvage" pour la plateforme a été aperçue à Paris, où elle trônait sur un mur près de la passerelle de la Moselle.



Un affichage critiqué par le Maire du 19e arrondissement de la ville, puis rapidement retiré par les équipes de nettoyage...

Une publicité Apple TV+ à Paris qui passe mal

Depuis quelques jours, les habitants de Paris ont pu apercevoir une publicité sauvage faisant la mise en avant du récent service Apple TV+ aux abords de la passerelle de la Moselle. La réclame, affichée sur un mur, a été vivement critiquée sur Twitter par François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement de la ville :



Dîtes @apple, votre publicité par affichage sauvage est illégale, mais vous le savez puisqu'elle a déjà été enlevée. Nos agents de propreté ont bien d'autres choses à faire ! Je vous appelle à respecter la ville svp. pic.twitter.com/4OC0N8UNLa — François Dagnaud (@FrancoisDagnaud) February 25, 2021

Colombe Brossel, l’adjointe à la maire de Paris chargée de la propreté de l’espace public, a également réagi et confirmé qu'une facture avait été envoyée à Apple pour le nettoyage et qu'une amende "dont le montant n’est absolument pas dissuasif, hélas" sera également assignée.



Le but de cette réclame ? Faire la publicité du nouveau documentaire Billie Eilish: The World’s Little Blurry qui tourne autour de la chanteuse et qui sort aujourd'hui.