Bill Gates préfère un smartphone Android à un iPhone

Au cas où vous ne le saviez pas, si Apple existe encore aujourd'hui, c'est en partie grâce à Bill Gates qui, à une époque, a aidé financièrement Steve Jobs. La question du jour qui lui a été posée concerne son penchant plutôt pour Android ou iOS ? Sa réponse a été très intelligente pour ne pas se mouiller à 100%.

Bill Gates, le créateur de Microsoft vient de déclarer ouvertement au quotidien qu'il préférait se servir d'un smartphone Android plutôt que d'un iPhone. C'est lors d'une interview avec un journaliste de CNBC qu'il a évoqué plusieurs problèmes actuels comme la pandémie, la régulation du Bitcoin ou encore le fameux débat Android VS iPhone.

Sur cette dernière question, le journaliste a commencé par lui parler de son compte Clubhouse qui, pour rappel, est un réseau social exclusif à iOS ce qui sous-entend que Bill Gates possède un iPhone dans sa vie de tous les jours. Ce dernier lui a alors rétorqué qu'effectivement, il possède un iPhone pour diverses raisons mais son téléphone principal n'est autre qu'un smartphone Android.



Pour justifier son choix, Gates a déclaré :

Certains fabricants d'Android préinstallent le logiciel Microsoft d'une manière qui me facilite la tâche et ils sont "plus flexibles" quant à la façon dont le logiciel se connecte au fonctionnement système.