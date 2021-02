FINAL FANTASY VII Remake Integrade annoncé sur PS5

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Réagir

La version améliorée et enrichie de FINAL FANTASY VII Remake sera disponible dans le monde entier le 10 juin 2021 pour les joueurs sur PlayStation 5.



À l'occasion du dernier State of Play, le livestream présenté par Sony Interactive Entertainment, Square Enix a annoncé que FINAL FANTASY VII Remake sortirait sur PS5 le 10 juin 2021 sous le nom de FINAL FANTASY VII Remake Integrade. Et pour nos iPhone, Square a annoncé deux titres basés sur FF7.

Publicité



Regardez le trailer vidéo de FF7 sur PS5 :

FINAL FANTASY VII passe à la PS5

Comme vous vous en doutez, FF7 Remake Intergrade tire parti du hardware de la nouvelle génération de consoles et inclut une pléthore d'améliorations graphiques, de gameplay, et de système pour la PS5.



Le plus impressionnant reste évidemment la ville de Midgar, transfigurée tant au niveau de la modélisation que des textures et des éclairages. Les joueurs pourront choisir de privilégier la finesse avec le mode « Résolution » pour afficher les graphismes en résolution 4K, ou la fluidité avec le mode éponyme afin de maintenir une cadence d'affichage de 60 images par seconde.



Autre point notable, les combats seront encore plus immersifs grâce à la manette sans fil DualSense et son retour haptique avancé. Square Enix précise par exemple que les courses en moto seront plus vivantes avec l'utilisation des gâchettes adaptatives. Les développeurs ont également ajouté au mode photo entièrement personnalisable.



Du côté du contenu, le studio japonais a inclus de nouvelles options de difficulté pour le mode classique qui proposeront de nouvelles façons de jouer. Mais surtout, FF VII Remake Intergrade inclut un épisode inédit dont Yuffie est la protagoniste. Dans cette nouvelle aventure, vous incarnez Yuffie Kisaragi, une shinobi qui s'infiltre dans les locaux de la Shinra pour voler une puissante matéria et restaurer la gloire de sa patrie. Cette aventure incontournable propose une perspective inédite sur l'histoire de FINAL FANTASY VII REMAKE.

Publicité





Une mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu PS4

Pour celles et ceux qui ont acheté FF7 REMAKE sur PS4, SQUARE ENIX offre une mise à niveau d'amélioration gratuite pour PS5 qui inclura toutes les améliorations visuelles et de gameplay de nouvelle génération sans frais supplémentaires en jouant sur la PS5.



Les joueurs ayant acheté FINAL FANTASY VII REMAKE sur PS4 et effectuant la mise à niveau vers la PS5 peuvent acheter le nouvel épisode consacré à Yuffie séparément au format numérique sur le PlayStation®Store. Les détenteurs de la version PS4 sur disque de FINAL FANTASY VII REMAKE devront posséder une console PS5 munie d'un lecteur de disques pour profiter de cette mise à niveau numérique. La même chose que pour les jeux EA par exemple.

La Standard Edition de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sera disponible aux formats physique et numérique, et la Digital Deluxe Edition sera disponible sur le PlayStation®Store. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition inclut une mini bande originale proposant des musiques comme « Descendant of Shinobi », ainsi qu'un artbook numérique proposant des dessins conceptuels et des fiches de personnages. Celles et ceux qui précommandent la Standard Edition numérique ou la Digital Deluxe Edition de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE recevront l'arme « Shuricac », utilisable dans le nouvel épisode consacré à Yuffie, en bonus de précommande.

FINAL FANTASY VII Remake Integrade et l'épisode téléchargeable autonome consacré à Yuffie seront disponibles sur la PS5 dans le monde entier le 10 juin 2021.