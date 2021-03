Le Portugal lance un recours contre Apple pour obsolescence programmée

Il y a 5 heures

Alban Martin

Le groupe de consommateurs portugais Deco Proteste a lancé une action en justice contre Apple, alléguant que «l'obsolescence programmée» de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6S a contraint les consommateurs à un changement forcé et précoce.



Un nouveau procès pour Apple dans l'affaire du #batterygate

Lancé ce lundi, le procès accuse Apple d'intégrer l'obsolescence programmée dans ses produits. Plus précisément, il vise l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, et les problèmes de batterie subis par les utilisateurs avec le fameux #batterygate.



La législation européenne interdit les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives telles que l'obsolescence programmée. Dans le procès, Marketeer rapporte que le procès accuse Apple d'avoir enfreint la loi en raison de la durée de vie plus courte prévue des modèles.



Le recours est centré sur les problèmes de batterie. En 2017, Apple a admis avoir ajouté une fonctionnalité à iOS pour réduire les performances, afin de minimiser les problèmes de batteries usées.



Alors que le changement d'Apple visait à rendre les iPhones utilisables plus longtemps, Deco Proteste suggère le contraire. Il affirme que la limitation a encouragé les utilisateurs à acheter de nouveaux iPhones.



Le groupe affirme également que les mises à niveau forcées supposées étaient néfastes pour l'environnement, en raison de la mise en rebus prématurée des appareils.



Des tentatives ont été faites par le groupe et Euroconsumers pour essayer d'obtenir une réponse d'Apple sur la question au cours des trois dernières années. Avec apparemment aucune réponse utilisable, le groupe a transféré son activité au tribunal.

Quel coût pour Apple ?

En termes de dédommagement, le groupe estime que la compensation devrait être le coût de la réparation de la batterie et 10% du prix d'achat de l'iPhone. Sur la base d'une moyenne de 60 euros et de 115 000 appareils estimés en cause par le groupe, la compensation totale pourrait être d'environ 7 millions d'euros.



Le nouveau procès fait suite au lancement d'un recours collectif similaire en janvier par un groupe de consommateurs italien. Ce procès alléguait également qu'Apple utilisait l'obsolescence planifiée et demandait des dommages-intérêts de l'ordre de 60 millions d'euros.



D'autres plaintes ont également été déposées contre Apple en Espagne et en Belgique par le groupe de consommateurs Euroconsumers, qui a travaillé avec Deco Proteste sur la plainte.



À l'époque, Apple avait déclaré n'avoir jamais rien fait pour raccourcir intentionnellement la durée de vie de ses produits pour inciter les consommateurs à acheter de nouveaux appareils.



Auparavant, Apple a proposé des remplacements de batterie à prix réduit et a accepté de régler d'autres poursuites en matière de batterie aux États-Unis avec 25$ par utilisateurs concernés.