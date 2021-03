Apple serait sur le point d'être condamné par la Commission européenne à cause de Spotify

C'est une information inédite qui a été obtenue par le média Reuters, Apple serait sur le point d'être condamné par la Commission européenne suite aux accusations de pratiques anticoncurrentielles de Spotify. Le service de streaming s'était plaint d'Apple qui aurait injustement mis en avant Apple Music au détriment de l'application Spotify. Une situation synonyme de souffrance et de perte financière pour la firme suédoise.

Une annonce imminente

Ça pourrait être la première sanction sévère que reçoit Apple en ce qui concerne ses pratiques dites "anticoncurrentielles". En mai 2019, Spotify s'était rapproché de la Commission européenne pour dénoncer les méthodes d'Apple pour avantager son service de streaming face aux concurrents sur le marché.

Avec un dossier en béton et une armée d'avocats qui ont été de bons conseils, Spotify a poussé la Commission à observer de plus près les habitudes d'Apple. Celle-ci a enquêté pendant plus d'un an et aurait effectivement remarqué plusieurs détails anormaux qui provoqueraient du tort à Spotify.

Selon Reuters, les résultats de l'enquête de la Commission européenne seraient nettement en faveur de Spotify, la condamnation d'Apple serait imminente et annoncée publiquement par communiqué.

Les informations qui ont fuité indiquent qu'Apple serait sujet à une lourde amende accompagnée de mesures pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles. Si cela est confirmé, ça va être un coup dur pour Apple qui est en cours de procès contre Epic Games qui dénonce lui aussi les règles de l'App Store.

Reuters indique que plusieurs de ses sources lui ont confirmé que la Commission européenne prévoit un plan d'attaque spectaculaire pour obliger le géant californien à changer son modèle économique.



Pour rappel, les accusations de Spotify visent essentiellement la commission de 30% qui engage un handicap face à Apple Music qui n'en a pas. La firme suédoise reproche aussi à Apple de lui interdire de renvoyer ses utilisateurs vers son site internet pour la souscription à l'abonnement premium ou famille.