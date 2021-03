Les modèles d'iPad et de MacBook avec écrans OLED en 2022 ?

Il y a du nouveau concernant les futurs MacBook et iPad avec écrans OLED puisque selon nos confrères de chez DigiTimes, qui tiennent leurs sources de personnes proches de la chaîne d'approvisionnement, ces derniers devraient débarquer dès 2022.

L'information a été partagée dans la section payante du site "avant arrivée publique", ce qui veut dire que nous n'avons pas encore le détail des informations.

Les iPad et Macbook avec écran OLED dès l'année prochaine ?

Dans ses plans, Apple a prévu de passer petit à petit à l'OLED pour ses appareils, à commencer par l'Apple Watch en 2015, puis l'iPhone X en 2017 avant de le proposer à l'ensemble de la gamme d'iPhone 12, dont l'iPhone 12 Mini. Pourquoi un tel engouement autour de la technologie ? Tout simplement, car les écrans OLED présentent plusieurs avantages par rapport aux écrans LCD, notamment une luminosité plus élevée, un contraste amélioré avec des noirs plus profonds, des angles de vision plus larges.



Cela fait plusieurs mois maintenant que l'on parle de l'arrivée des iPad et des MacBook à écrans OLED, sans que l'on sache la date de l'arrivée. Idem pour les dalles à rétroéclairage par miniLED qui pourraient être une solution de transition.



Les Mac et iPad utilisent toujours des écrans LCD, à cause du fort prix de la technologie OLED. L'article payant sera disponible dans les prochaines heures, ce qui nous permettra d'en savoir plus.



