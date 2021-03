Une Nintendo Switch Pro avec un écran 7 pouces OLED pour 2021 ?

La prochaine Nintendo Switch que tout le monde aime appeler Switch Pro est attendue depuis de nombreux mois maintenant. Du coup, voici une rumeur (info) de plus à son sujet qui évoque une dalle OLED plu grande et un dock 4K.

2021 sera-t-elle l'année de la Switch Pro ?

Cela fait facilement un an maintenant que les rumeurs autour d'une Switch "Pro" ne cessent de s'afficher partout dans les médias jeux vidéo. Il y a peu de temps, Nintendo a formellement expliqué qu'une toute nouvelle console n'était pas prévue pour le moment mais en réalité il fallait lire entre les lignes.



Quand la marque nippone dit "pas de nouvelle console" cela signifie en dehors de la gamme Switch, autrement dit c'est comme si Playstation expliquait en mars 2016 que la PS5 n'est pas prévu pour le moment mais que la PS4 Pro sort en novembre 2016. Bref, vous l'aurez compris, les rumeurs sur ce sujet sont de plus en plus insistantes et les dernières infos en date nous permettent d'en apprendre un peu plus.

Selon Bloomberg, un nouveau modèle de Switch devrait débarquer en fin d'année avec un écran OLED de 7 pouces. L'écran serait donc plus performant mais également plus grand que la Switch actuelle qui possède un écran de 6.2" ou encore la Lite 5.5". C'est Samsung qui devrait être le fournisseur de cette dalle qui "malheureusement" serait toujours en 720p pour des raisons d'autonomie ou d'économie de budget, à vous de juger.



En ce qui concerne son dock qui permet de la relier à une TV, on évoque une compatibilité 4K, ce qui bien évidemment serait le bienvenu du côté de Nintendo qui ne se presse pas sur ce genre de choses. Pour finir sur l'écran OLED, vous connaissez la musique, une meilleure netteté d'image, des noirs profonds, une colorimétrie accrue ainsi qu'une consommation d'énergie revue à la baisse devraient être au rendez-vous.



Vivement que Nintendo communique sur le sujet car les gamers semblent de plus en plus impatients. Ah oui on a failli oublier, si Nintendo pouvait nous épargner le problème du joy-con drift qui dure depuis pas mal de temps sur ses machines, nous en serions ravis.