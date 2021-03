Porsche officialise le break électrique Taycan Cross Turismo

Medhi Naitmazi

Porsche a officiellement présenté la version break de sa berline électrique avec la Taycan Cross Turismo. Le véhicule sera disponible en quatre variantes - le Taycan 4 Cross Turismo, le Taycan 4S Cross Turismo, le Taycan Turbo Cross Turismo et le Taycan Turbo S Cross Turismo - mais ils seront tous équipés d'une transmission intégrale à deux moteurs, ainsi que du même batterie, toit en verre panoramique et système de divertissement / navigation.

Il était censé faire ses débuts fin 2020, mais Porsche a repoussé son lancement pour «optimiser» sa fenêtre de sortie. Le Taycan original se vend apparemment bien, et le constructeur automobile n'est pas pressé de commencer à vendre son prochain modèle.

Une version baroudeur pour la Taycan

La Taycan Cross Turismo propose logiquement plus d'espace, notamment à l'arrière et une capacité de chargement plus grande que la berline. C'est aussi une hauteur de caisse plus élevée qui lui donne la possibilité de franchir des obstacles plus hauts. De plus, elle ajoute une troisième place arrière pour transporter jusqu'à cinq personnes.



En ce qui concerne l'accélération, elle est à peine moins rapide que sa sœur berline : la variante Turbo S Cross Turismo peut passer de 0 à 100 km par heure en 2,9 secondes, 0,1 seconde plus lente que la Taycan d'origine. Pendant ce temps, le Turbo Cross Turismo peut atteindre 100 km/h en 3,3 secondes, tandis que le Taycan 4S Cross Turismo et le Taycan 4 Cross Turismo peuvent atteindre le même chiffre en 4,1 et 5,1 secondes, respectivement.

Voici tous les chiffres importants dont l'autonomie :

Le Taycan 4 Cross Turismo de 280 kW (380 ch; émissions de CO2 combinées 0 g / km, consommation d'électricité combinée 28,1 kwh / 100 km), puissance de suralimentation pour Launch Control 350 kW (476 ch), accélération de 0 à 100 km / h en 5,1 secondes, vitesse maximale 220 km / h, autonomie (WLTP) 389-456 km

Le Taycan 4S Cross Turismo avec 360 kW (490 ch; émissions de CO2 combinées 0 g / km, consommation d'électricité combinée 28,1 kwh / 100 km), puissance de suralimentation avec Launch Control 420 kW (571 ch), accélération de 0 à 100 km / h en 4,1 secondes, vitesse maximale 240 km / h, autonomie (WLTP) 388-452 km

Le Taycan Turbo Cross Turismo avec 460 kW (625 ch; émissions de CO2 combinées 0 g / km, consommation d'électricité combinée 28,7 kwh / 100 km), puissance de suralimentation avec Launch Control 500 kW (680 ch), accélération de 0 à 100 km / h en 3,3 secondes, vitesse maximale 250 km / h, autonomie (WLTP) 395-452 km

Le Taycan Turbo S Cross Turismo de 460 kW (625 ch; émissions de CO2 combinées 0 g / km, consommation d'électricité combinée 29,4 kwh / 100 km), puissance de suralimentation avec Launch Control 560 kW (761 ch), accélération de 0 à 100 km / h en 2,9 secondes, vitesse maximale 250 km / h, autonomie (WLTP) 388-419 km.



Le Cross Turismo dispose également d'un mode Gravier qui augmente la hauteur de caisse de 10 millimètres supplémentaires et ajuste le couple, la traction et le contrôle de la stabilité. Ces changements permettent au modèle de maximiser l'adhérence sur les surfaces meubles, telles que le sable et, comme son nom l'indique, le gravier, ce qui rend le véhicule aussi efficace sur les surfaces rugueuses que sur les routes asphaltées.



La Taycan Cross Turismo EV arrivera en concession cette année, disponible dans les mêmes couleurs que sa sœur berline. Porsche révélera probablement plus de détails à ce sujet, juste avant sa date de sortie. Concernant le prix, il faudra ajouter 1500$ au prix de la berline, soit certainement autant en euros. Comptez donc un peu plus de 90 000$ sans option pour la Cross Turismo de base.

Source : Porsche