Découvrez la liste des apps qui supportent l'audio spatial des AirPods Pro

L'audio spatial est l'un des arguments de vente que l'on retrouve dans la fiche produit des AirPods Pro et de l'AirPods Max. Grâce à cette technologie, Apple arrive à faire croire à votre cerveau que des sons spécifiques retentissent autour de vous. Le son spatial est surtout apprécié pour son talent d'immersion dans le contenu que vous regardez ou écoutez.

L'audio spatiale est à retrouver dans plusieurs applications iOS

Il n'y a rien de mieux que de regarder une série ou un film et d'être transporté par une expérience sonore 3D immersive. Apple propose l'audio spatial dans ses produits depuis les AirPods Pro et pour utiliser régulièrement cette fonctionnalité, on peut vous certifier que c'est fantastique.

En effet, le principe de fonctionnement est simple, l'audio spatiale exploite le gyroscope et l'accéléromètre de votre iPhone et associe les mouvements de votre tête. Grâce à ce système, il est possible de comparer les données de mouvement et d'y adapter le champ sonore pour vous donner l'impression d'être au coeur de l'action !

L'objectif de l'audio spatial a toujours été d'apporter une expérience digne d'une salle de cinéma.



Si vous possédez une paire d'AirPods Pro ou un AirPods Max, il est peut-être nécessaire d'activer l'audio spatial dans les réglages de votre iPhone.

Pour cela, rendez-vous dans Bluetooth, puis recherchez votre accessoire dans la liste. Appuyez ensuite sur le bouton d'information qui se situe au bout de la ligne puis activez la fonction "Audio spatial".

Maintenant que l'option est activée, avec quelle application vous allez pouvoir profiter de l'expérience de son 3D ?

À vrai dire il n'y en a pas beaucoup. L'audio spatial nécessite la coopération du développeur, il est indispensable que celui-ci rende compatible son application pour que ses utilisateurs en profitent.

Nos confrères de MacRumors, ont créé une liste des applications qui proposent cette fonctionnalité révolutionnaire.

Les applications compatibles avec l'audio spatial

Air Video HD (nécessité d'activer le son spatial dans les réglages)

Apple TV app

Disney+

Foxtel Go (non disponible en France)

HBO Max (non disponible en France)

Hulu (non disponible en France)

Plex

Peacock (non disponible en France)

Discovery+ (non disponible en France)

Paramount+ (non disponible en France)

Vudu (non disponible en France)

À noter que certaines des applications non disponibles en France viendront par la suite. On pense par exemple à HBO Max qui est prévu pour un lancement européen en 2021 ou encore à Paramount+ et Peacock qui peuvent arriver à tout moment.

Les applications populaires qui ne sont pas encore compatibles

Infuse

Netflix

YouTube

Vimeo

VLC

On n'arrive pas à comprendre comment Netflix (qui est le leader sur le marché du streaming) ne propose pas encore une telle fonctionnalité avec tous les AirPods Pro et AirPods Max en circulation !

On espère que les choses changeront à l'avenir, surtout pour YouTube et VLC. Pour rappel, Netflix serait bien en train de développer l'intégration de l'audio spatial dans son application, malgré le démenti du service de streaming, notre source a reconfirmé l'arrivée prochaine de l'audio spatial.