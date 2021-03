SP!NG : un nouveau jeu de casse-tête sur Apple Arcade

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Comme prévu, les joueurs abonnés à Apple Arcade (ou Apple One) peuvent désormais télécharger un nouveau jeu du nom de SP!NG. Il s'agit d'un puzzle très accessible signé des créateurs de No Way Home, un titre déjà disponible sur la plateforme.



Regardez le trailer vidéo de SPING :

Publicité

SP!NG : un casse-tête original de sortie sur Apple Arcade

Dans SP!NG, vous débarquez dans un monde zen qui ne requiert aucune violence, simplement de la réflexion et de l'habileté. Avec un gameplay simpliste en une touche, SPING propose étonnamment un joli défi à travers des centaines de niveaux uniques qui évoluent au fur et à mesure que vous progresserez et obtiendrez de nouveaux thèmes qui modifient l'apparence et les sensations de votre expérience.



Le but est de faire parvenir votre petit "bidule" à la fin de chaque niveau. Ce dernier est capable de se ferrer sur certains éléments afin d'être placé en orbite autour de celui-ci, attendant votre prochaine action pour repartir de plus belle.



Pour les plus acharnés, SMG Studio a également inclus des modes de jeux très difficiles à déverrouiller ainsi que des personnages. Pour cela, il faudra réaliser des sans-fautes sur les différents parcours.



Caractéristiques :

Plus de 150 niveaux (et bien d'autres à venir)

Des défis quotidiens

6 thèmes

50 personnages à déverrouiller

SP!NG est disponible sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV pour les abonnés et abonnées Apple Arcade.

Publicité

PS : le studio SMG a déjà publié No Way Home, Moving Out, Thumb Drift et One More Line.

Télécharger le jeu SP!NG