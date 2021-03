Apple Lens : des lentilles de contact intelligentes en 2030

Medhi Naitmazi

Dans une note de recherche, l'analyste Ming-Chi Kuo a prédit

qu'Apple lancera des «lentilles de contact» en réalité augmentée vers 2030. Kuo a déclaré que les lentilles feront passer l'électronique de l'ère de «l'informatique visible» à «l'informatique invisible». Elles s’appelleraient Apple Lens.

Des Apple Lens en 2030 pour améliorer l’expérience AR

A la manière des lentilles de contact intelligentes de Mojo Vision, une startup qui a levé 51 millions l’an dernier afin d’améliorer la vue des gens et d’intégrer quelques données en réalité augmentée, Apple travaillerait sur des Apple Lens à l’horizon 2030.

Kuo estime que les lentilles sont "peu susceptibles d'avoir une puissance de calcul et un stockage indépendants", suggérant qu'ils pourraient s'appuyer sur une connexion à un iPhone ou à un autre appareil, mais il n'a pas donné plus de détails. De plus, Kuo a déclaré qu'il n'y avait aucune visibilité pour ce produit actuellement, donc cela ressemble plus à un pari plutôt qu'à un produit garanti.



Néanmoins, Kuo explique qu'il s'agit d'un domaine d'intérêt pour Apple dans le cadre d'une poussée industrielle plus large vers «l'informatique invisible», qui est considérée par les analystes comme la prochaine étape après «l'ère de l'informatique visible» actuelle.



Les lentilles de contact d'Apple pourraient offrir une expérience de réalité augmentée plus fluide sans qu'il soit nécessaire de porter des lunettes ou un casque. En termes simples, la réalité augmentée superpose des informations numériques à une vision du monde réel; par exemple, une personne marchant dans un centre commercial en plein air pourrait facilement voir les heures d'ouverture de chaque magasin. Ou encore dans les rayons, elle pourrait voir le détail d’un produit dont le code barre est dans le champ de vision.



Dans un avenir plus proche, Kuo a déclaré qu'Apple prévoyait de sortir son casque de réalité mixte à la mi-2022, suivi de lunettes de réalité augmentée d'ici 2025. Suivez le lien pour en savoir plus sur les Apple Glass.