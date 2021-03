Steven Spielberg travaillerait en ce moment sur une création originale Netflix

Après sa collaboration avec Apple TV+ et la série Amazing Stories, Steven Spielberg aurait été approché par Netflix pour produire une nouvelle série adaptée de l'un des romans de Stephen King. Le réalisateur américain de plusieurs chef-d'œuvre comme E.T, Indiana Jones ou encore Les Dents de la Mer entamerait sa première expérience avec le géant du streaming.

Steven Spielberg x Netflix

Pour 2021, Netflix a prévu de frapper un gros coup avec un projet inédit, celui de Steven Spielberg et des créateurs de Stranger Things. La série sera une adaptation du roman The Talisman, il s'agit d'une histoire de fantaisie co-écrit par Stephen King et Peter Straub en 1984.

Le récit est particulièrement touchant puisqu'il raconte la vie de Jack Sawyer, un jeune garçon qui voyage à travers les États-Unis et un monde parallèle, avec un seul objectif : trouver un talisman (guérisseur) qui pourra sauver sa mère qui est atteinte d'un cancer.



Le roman qui est apparu pour la première fois à New York le 8 novembre 1984 a captivé toute une génération de lecteurs qui l'ont rapidement considéré comme une œuvre unique. Au vu de l'incroyable succès de ce roman, un deuxième volet a été écrit par les deux auteurs en 2001.

Aujourd'hui, Netflix voudrait faire revivre cette magnifique histoire dans une série originale, ça tombe bien puisque Steven Spielberg avait toujours eu le projet d'en faire un film depuis qu'il avait acquis les droits en 1982. Malheureusement, le réalisateur n'avait jamais eu l'occasion de s'en occuper.

Pour l'instant, aucune date n'a été communiqué pour la mise en ligne dans le catalogue Netflix, il est probable que les épisodes soient disponibles en 2022, au plus tard 2023.