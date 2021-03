Card Hog : un nouveau dungeon crawler basé sur un jeu de cartes

Il y a quelques mois, le développeur SnoutUp annonçait qu'il apporterait son jeu d'exploration de donjons basé sur les cartes, Card Hog, sur les plates-formes mobiles. Et bien le voici qui débarque sur l'App Store à la rubrique précommande. Sortie prévue le 22 mars.

Card Hog : un jeu de cartes tactique sympathique sur iOS et Android

Card Hog a été lancé dans Steam Early Access en juin de l'année dernière et propose un dungeon crawler où les cartes elles-mêmes sont le donjon. Il comporte plusieurs personnages jouables qui ont chacun leurs propres jeux de cartes et capacités spéciales. Bien que Card Hog soit en grande partie une affaire sans fin pour un seul joueur, des modes et des fonctionnalités supplémentaires comme le multijoueur sont prévus pour le jeu. L'itération mobile semble être une expérience plus rationalisée que la version PC, et vous pouvez la voir en action dans la bande-annonce ci-dessus.



Au départ, vous choisissez votre héros cochon et puis vous commencez à explorer des donjons pleins d'ennemis, de pièges et de trésors. Découvrez des armes, des compétences magiques, diverses combinaisons de cartes et utilisez-les contre des ennemis de plus en plus dangereux ou des boss coriaces.



Au cours de ce voyage, vous trouverez également des villes et des zones avec des personnages amicaux offrant des moyens d'améliorer votre jeu de cartes avec de nouvelles armes, compétences et autres.



Sur mobile, Card Hog utilisera différents modèles de paiement pour les versions iOS et Android. La version Android sera gratuite et, en fait, le jeu y est déjà disponible, vous pouvez donc le télécharger à partir du Google Play Store dès maintenant si vous avez un appareil Android. Sur iOS, le jeu sera payant et est actuellement disponible en précommande au prix de seulement 2,29€.

Fonctionnalités :

D'innombrables interactions de cartes à découvrir

Armées de divers ennemis à combattre

Différents personnages qui changent le gameplay

Mises à niveau permanentes

Plusieurs modes de jeu sans fin

Easter eggs et secrets



