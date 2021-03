Call of Duty Mobile Saison 2 "Day of Reckoning" est disponible

Après que Call of Duty Mobile ait eu sa première nouvelle saison de 2021 avec New Order, Tencent et Activision ont publié une nouvelle mise à jour majeure du jeu de l'année 2020 avec la version 1.0.20 qui apporte la saison 2 "Day of Reckoning". Mais cet ajout n'arrive pas seul puisqu'elle est accompagnée d'un nouveau passe de combat, des cartes, un opérateur gratuit pour tous, et bien plus encore.





Call of Duty®: Mobile s'offre une saison 2 en 2021

Nouvelle saison à thème avec 50 niveaux de récompenses dans le Passe de combat. Du tout nouveau contenu : de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, des événements thématiques et de nouveaux modes. Améliorations et correction de bugs.

Charly est un tout nouvel opérateur gratuit pour tous les joueurs. Charly est disponible dans votre inventaire une fois que vous mettez à jour le jeu et elle est également l'opérateur par défaut pour les nouveaux joueurs.



La mise à jour d'aujourd'hui représente un téléchargement de 833 Mo sur iOS à partir de l'App Store. À partir du 11 mars, le Battle Pass de Call of Duty: Mobile Saison 2 sera disponible avec de nouvelles récompenses premium et gratuites. Les récompenses premium incluent des plans épiques, des soldats et de nouvelles cartes d'appel légendaires. Il y a aussi de nouveaux défis, missions, récompenses d'événements et une série de classements.



Regardez la bande-annonce de Call of Duty: Mobile Saison 2 ci-dessous :



En ce qui concerne le multijoueur, Call of Duty: Mobile propose désormais Shoot House, la carte Modern Warfare avec un terrain d'entraînement militaire au milieu d'un désert. Il y a également une version moderne de la carte appelée Shipment.



Du côté des modes de jeux, on trouve Gunfight Sniper qui est disponible sur Cage, Shipment, Pine, King et plus encore. Dans Call of Duty: Mobile Battle Royale, Tank Battle rejoint la mêlée aux côtés du véhicule Cargo Truck. La liste complète des changements et des ajouts pour Call of Duty: Mobile est longue comme le bras...

Si vous n'avez pas encore joué à COD Mobile, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store et sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile