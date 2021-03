Amazon Prime Video : le film "Un Prince à New York 2" est un énorme succès

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Le Roi Murphy est de retour, dans une production originale sur Amazon Prime Vidéo. Le dernier film d'Eddy Murphy rencontre un succès impressionnant sur le service de streaming, au point que c'est le film le plus regardé en un week-end depuis mars 2020. La suite du film initialement sortie en 1988 était très attendu par la communauté des fans de l'acteur, Amazon a comblé tous ceux qui en rêvaient depuis des années !

Un véritable événement

Initialement, Un Prince à New York 2 était prévu pour sortir au cinéma, mais vu la situation actuelle avec la crise sanitaire et les nombreux cinémas qui sont fermés depuis plusieurs mois, le distributeur a préféré trouver une autre solution.

Tout comme l'a fait Sony Pictures avec Greyhound ou encore Warner Bros avec Wonder Woman 1984, Paramount Pictures s'est dit que proposer le film à un service de streaming était peut-être la meilleure idée pour obtenir une rentabilité rapide et sans risque de pertes financières.

Résultat, Paramount s'est rapproché du géant Amazon qui a conclu un accord de 125 millions de dollars pour acquérir les droits exclusifs du film avec Eddy Murphy, une incroyable somme, mais qui permet à Prime Vidéo de générer une multitude de souscriptions à son service comme à l'abonnement Amazon Prime.

Dès que la publication du film a eu lieu, les abonnés se sont littéralement jeté dessus. En seulement un week-end, Un Prince à New York 2 est devenu le long-métrage le plus regardé depuis le début de la pandémie.

Selon Jennifer Salke, la responsable des studios Amazon, la notoriété d'Eddy Murphy a prouvé encore une fois qu'il était un phénomène mondial. Les gens aiment l'acteur, mais aussi le personnage qu'il incarne dans le film.

Nous sommes ravis que les fans du monde entier se soient joints à nous pour accueillir la famille royale du Zamunda sur Amazon Prime Video. Eddie Murphy a une fois de plus prouvé qu’il était un phénomène mondial réunissant à la fois les fans existants et les nouveaux fans. Notre équipe est honorée de travailler au nom de ce groupe remarquablement talentueux de cinéastes et des créatifs.

Au-delà de l'important nombre de visionnages qu'a provoqué le deuxième volet d'un Prince à New York, l'application Prime Vidéo a connu une très forte hausse dans les téléchargements sur la boutique d'applications d'Apple. L'application est à la quatrième place de la catégorie "Divertissement" et tout le week-end, Prime Vidéo était devant Netflix et Disney+ !

Si vous n'avez pas encore regardé Un Prince à New York 2, voici le synopsis :

Dans le luxuriant et pays royal du Zamunda, le nouveau roi Akeem et son fidèle confident Semmi se lancent dans une toute nouvelle aventure comique à travers le monde, en partant de leur grande nation africaine jusqu’au quartier du Queens, à New York - où tout a commencé.

